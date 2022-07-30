Регіна Тодоренко вперше показала молодшого сина і розповіла про драму в сім'ї через новонародженого

Регіна Тодоренко вперше показала новонародженого сина Мирослава / instagram.com/reginatodorenko, t.me/todorenkoregina

Тревел-блогер, акторка і ведуча Регіна Тодоренко 15 липня народила другу дитину. Сина вона назвала Мирославом, але називає його Мир, за що вляпалася в черговий скандал - вибір такого імені для людини, яка робить вигляд, що війни в Україні немає, здався багатьом просто блюзнірським.

Проте двотижневий малюк вже став причиною проблем в сім'ї блогерки. На своєму Telegram-каналі Тодоренко опублікувала відео, на якому тримає на руках обох своїх ридаючих синів.

Помітно, що трирічному Михайлу все ж не вистачає уваги матері. Регіна намагається заспокоїти Мішеля, поки Мирослав голосить їй на вухо.

Але схоже, що її це нітрохи не бентежить. В істериці дітей вона навіть знайшла привід для радості. "І можете нас привітати! У нас перша сімейна "драма",- підписала ролик з ридаючими дітьми Тодоренко. Плачучих синів на назвала "своєю стереосистемою".

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Раніше Регіна Тодоренко розповіла, як проходили її пологи - біль від перймів вона полегшувала гіпнотичними афірмаціями і поїданням піци.

У пологах, які проходили вдома в надувному басейні, брав участь не тільки чоловік Тодоренко, але і її старший син Михайло, якому всього три роки.

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