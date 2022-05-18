"Це чиста брехня!": Агутін і Варум відхрестилися від підтримки України у війні проти Росії

Агутін і Варум відхрестилися від підтримки України у війні проти Росії / instagram.com/agutinleonid/

Анжеліка Варум і Леонід Агутін не виступали з гаслом "ні війні" і не співали на благодійному концерті "U For Ukraine" на підтримку України.

Артисти вирішили прояснити ситуацію у зв'язку з великою кількістю "недоброзичливців" в мережі.

"Не потрібно перебріхувати слова і ніяких гасел артисти не вимовляли! Досить піти на сторінки артистів і прочитати. Артисти висловили своє співчуття безневинним жертвам бойових дій і виступили за переговори! А участь Агутіна і Варум у концерті "на підтримку України", що відбувся 20 березня 2022 року, — це чиста брехня. Будь-який бажаючий може подивитися концерт в Ютубі", - сказано в повідомленні.

На цьому концерті збиралися гроші на допомогу дітям і жінкам, які були вимушені тікати із зони бойових дій, уточнили артисти.

"Хто не полінується - той побачить, що артисти там не виступали і заяв там не робили. В самому кінці концерту організатори поставили кліп "Magic Song". Це Дитяча історія на музику Леонтовича "Щедрик", записана в кінці минулого року до Різдва командою більше десятка артистів і музикантів з Росії, країн Латинської Америки, США, Куби та Китаю. Чому організатори онлайн-концерту поставили на афішу всього лише 6 артистів, та ще й тих, хто там не був присутній навіть онлайн - треба уточнювати у організаторів", - повідомили представники Варум і Агутіна.

Скріншот з трансляції концерту на підтримку України

Раніше повідомлялося, що за ліквідацію пристрасної шанувальниці "руского міра", російської співачки Юлії Чичеріної у США запропонували винагороду.

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