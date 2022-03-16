"Розплата для росіян буде страшною!": Ада Роговцева закликала окупантів зупинити війну

Актриса підтримує ЗСУ з 2014 року, і зараз займається волонтерською діяльністю.
Радянська і українська актриса Ада Роговцева в ефірі телеканалу Еспресо засудивши росіян за розпалювання війни в Україні.
84-річна артистка розповіла, що її дитинство випало на війну, і зараз їй та її близьким доводиться знову переживати жахи ворожої окупації. Вона також зазначила, що серед її близьких і знайомих є загиблі - війна збирає свої криваві жнива.
Син і онук Роговцевої захищають Україну від рашистів, а дочка та інші родичі займаються волонтерською діяльністю.
Українську армію артистка підтримує з 2014 року; зараз вона допомагає, чим може - лагодить і пере одяг українським військовим, дає їм прийняти душ у своєму будинку.
В інтерв'ю Ада Роговцева різко висловилася на адресу російських загарбників: "Не можна руйнувати дитячі садочки, школи, лікарні та університети. Не можна розстрілювати цивільних людей, які евакуювуються з дітьми. Прошу схаменіться, бо розплата для росіян буде страшною і не в одному поколінні!"
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Нагадаємо, Польський Виконавець Cypis написав реп-композицію "Putin", яка через кілька днів стала "трендом" в TikTok і потрапила в чарти Spotify і Apple Music.
Також повідомлялося, що українські артисти Потап і Настя Каменських зворушили всіх українців до сліз. Репер написав дружині патріотичну пісню про війну в Україні.
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