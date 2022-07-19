"Розчленую, розпотрошу": Анастасія Приходько показала жахливі погрози від російських фанатиків

Анастасія Приходько показала погрози від російського переслідувача / facebook Анастасії Приходько

Українська громадська та політична діячка, Заслужена артистка України, співачка Анастасія Приходько на своїй сторінці в Facebook показала, наскільки рашистська пропаганда роз'їла мозок окремих особистостей.

Гучні антивоєнні і антиросійські заяви співачки, яка на початку своєї кар'єри намагалася пробитися на російську сцену, дуже злять шанувальників військової політики Кремля.

Артистка поскаржилася, що їй, її близьким та колегам, які співпрацювали або співпрацюють з нею, приходять повідомлення з огидними погрозами розправи в особливо жорстоких формах.

"Коли я Анастасію Приходько розчленую, розпотрошу я всі свої сліди замету. Куплю бензин, хлорку, ящик горілки і хлорку, все підпалю, землею засиплю. А після приїду в Москву і буду святкувати перемогу про те, яку тварюку я винищив", - пише переслідувач з російського номера. Таке повідомлення отримала колишня співробітниця співачки.

Сама артистка ставиться до неадекватного росіянина філософськи: такі заяви лише переконують співачку в її рішенні перестати шукати "хороших росіян".

"Ну у 2014 році мені обіцяли прострелити голову з СВД і теж шукали мене.

Знов ця історія повторюється , і вже більш значними погрозами мені та людині яка зі мною працювала…" - написала вона.

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Раніше український музикант і виконавець, який зараз захищає Україну, Тарас Тополя звернувся до білоруських офіцерів і заявив про те, що їх провокують до участі в російській військовій агресії проти України.

Також російська модель Ірина Шейк виправдалася за фото в соціальних мережах з підписом, в якому використовувала рашистський символ - букву Z.

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