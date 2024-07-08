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Ракетна атака на Україну 8 липня: українські зірки відреагували на трагедію

Анна Підгорна
8 липня 2024, 13:25оновлено 8 липня, 14:43
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Країна-окупант своїм зловісним злочином укотре довела свою жорстокість і безпринципність.
ракетна атака по Україні
Ракетний обстріл 8 липня - реакція українських зірок / колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram, t.me/V_Zelenskiy_official, pexels.com

Вранці 8 липня Україна пережила масовану ракетну атаку - країна-окупант обстріляла Київ і область, а також Кривий Ріг, Покровськ і Дніпро. Унаслідок цього кричущого акту російської агресії відомо про десятки загиблих і поранених. Пошкоджено цивільні інфраструктури, житлові будинки та дитячу лікарню Охматдит, під завалами якої перебувають люди.

Трагедія сколихнула всіх українців - кожна деталь ранкового російського злочину розбиває серце. Не стримали емоції і висловилися з цього приводу українські артисти.

Російський обстріл Надя Дорофєєва застала під час занять спортом. Перелякана, вона показала, як сидить у сховищі в очікуванні відбою повітряної тривоги.

відео дня

Артистка також поцікавилася у шанувальників, як вони перенесли ранкову ракетну атаку по Україні та назвала удар по Охматдиту варварством. Пізніше вона показала кадри наслідків російської атаки. "8 липня 2024. Цим потворам байдуже кого вбивати. Дітей в київської лікарні "Охматдит", куди вони влучили зранку, киян, що їдуть на роботу чи перебували вдома, мирних мешканців Дніпра, Кривого Рогу, Краматорську, Словʼянську... і ще багатьох українських міст. Понад 40 ракет різного типу пошкодили та зруйнували за один ранок житлові будинки, інфраструктуру та життя стількох людей. Ранок схожий на фільм жахів . Але це наша реальність. Це пекло, яке має побачити та відчути весь світ!!!" - написала Дорофєєва.

Надя Дорофєєва
Ракетний обстріл 8 липня - реакція українських зірок / instagram.com/nadyadorofeeva

Володимир Дантес був небагатослівним, але цензурних слів для реакції на черговий військовий злочин країни-агресора він добирати не став.

Дантес
Ракетний обстріл 8 липня - реакція українських зірок / instagram.com/volodymyrdantes

Ольга Сумська опублікувала кадри руйнувань у Києві. У акторки не вистачило слів, щоб описати свої емоції, але мовчати про трагедію вона не змогла.

Ольга Сумська
Ракетний обстріл 8 липня - реакція українських зірок / instagram.com/olgasumska

Наталка Денисенко зізналася, що була так налякана ракетною атакою 8 липня, що вперше за довгий час пройшла в коридор під час тривоги. Те, що сталося, сильно вразило артистку.

Наталка Денисенко
Ракетний обстріл 8 липня - реакція українських зірок / instagram.com/natalka_denisenko

Ведучий Григорій Решетник висловив думки всіх українців, які бачили кадри руйнувань через обстріл країною-окупантом мирних жителів, всього трьома словами.

Григорій Решетник
Ракетний обстріл 8 липня - реакція українських зірок / instagram.com/grisha_reshetnik

Співачка Таянна також показала кадри наслідків обстрілу, які стали шокуючим підтвердженням безглуздої жорстокості країни-агресора.

Таянна
Ракетний обстріл 8 липня - реакція українських зірок / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Акторка Ксенія Мішина, яка зараз із сином завдяки щасливому випадку перебуває за кордоном, щиро поспівчувала столиці та її жителям.

Ксенія Мішина
Ракетний обстріл 8 липня - реакція українських зірок / instagram.com/misha.k.ua

Даша Астаф'єва опублікувала знімок маленького пацієнта Охматдиту, який вкритий кров'ю, але слухняно сидить на руках у мами. Цим кадром артистка нагадала, що наш ворог - країна-терорист.

Це ж фото вразило і жахнуло співачку Наталю Могилевську до глибини душі. У своєму блозі вона вирішила викрити жорстокість країни-окупанта.

"Вони. Вбивають. Наших. Дітей", - написала у своєму блозі ведуча Лілія Ребрик і опублікувала відео, як жителі Києва допомагають спецслужбам розбирати завали Охматдиту.

Настя Каменських також опублікувала кадри наслідків ракетної атаки рф на Україну 8 липня, і звернулася до своєї міжнародної аудиторії з проханням бути активнішими у викритті військових злочинів країни-агресора: "Сьогодні рф цинічно поцілила по дитячій лікарні Охматдит, де хворі дітки з усієї України щодня борються за своє життя. Тиждень тому я була там з візитом, а сьогодні в будівлі немає жодного вцілілого вікна. Досі під завалами перебувають дітки. Кількість постраждалих наразі уточнюється. Загалом було випущено по країні понад 40 ракет. ... Ці жахливі кадри чергова демонстрацію справжнього обличчя ворога. Я звертаюсь до своєї міжнародної аудиторії не мовчати про злочини росіі, ми повинні разом протистояти цим терористам".

Що таке Охматдит

Охматдит - це діагностично-багатопрофільний лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні.

У період радянської влади заклад отримав назву Охматдит, що означає "охорона материнства і дитинства". Зараз на подвір'ї Охматдиту стоїть пам'ятник Миколі Терещенку, головному меценату та благодійнику лікарні.

Ракетна атака на Україну 8 липня - останні новини:

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 8 липня РФ запустила ракети зі стратегічних бомбардувальників по території України.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що ППО вдалося збити три з чотирьох російських ракет Х-101, запущених по Україні.

Уранці 8 липня в Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуск балістичних ракет із території тимчасово окупованого Криму. Крім того, на території РФ зафіксовано зліт російського МіГ 31-К.

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