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Намагалися з'їсти наркотики і вкусити поліцейського: затримана російська акторка

Анна Підгорна
19 червня 2023, 03:00
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Безглуздий злочин призвів до порушення відразу двох кримінальних справ і "підтоплення" кар'єри Бабушкіної.
Христина Бабушкіна
Христина Бабушкіна з чоловіком замішана у справі про наркотики / instagram.com/kristina.babushkina

Артисти в країні-окупанті веселяться, як в останній раз: днями акторка Христина Бабушкіна стала фігуранткою відразу двох кримінальних справ - за зберігання наркотичних речовин і нападу на співробітника поліції.

Бабушкіна з чоловіком Андрієм Гацунаєвим їхала на автомобілі, який зупинили співробітники ДПС. У салоні правоохоронці виявили згорток з 0.5 г наркотиків (імовірно кокаїну). Чоловік, побоюючись затримання, спершу намагався з'їсти вміст згортка, потім накинувся на співробітника поліції (за деякими відомостями - вкусив ДПС-ника за палець). Про це повідомляють ЗМІ країни-агресора.

Після затримання в будинку артистки був проведений обшук. Бабушкіна при цьому не була присутня. З квартири Гацунаєв вийшов у наручниках.

відео дня

Пізніше його відправили під домашній арешт. Христина Бабушкіна проходить у справі свідком, проте спектаклі з її участю вже починають скасовувати.

Представники акторки та її чоловіка не коментують подію. Шанувальники артистки переконані, що її підставили недоброзичливці.

Раніше стало відомо, що поки країна-агресор відправляє "земних" чоловіків на фронт, син міністра оборони РФ Шойгу будує музичну кар'єру в образі "солодкого хлопчика", і відпочиває на дорогих курортах.

Також співачка Анна Трінчер влаштувала рознос скандальній українській блогерці Ганні Алхім, яка схвалює прослуховування музики у виконанні артистів з країни-окупанта.

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