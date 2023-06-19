Намагалися з'їсти наркотики і вкусити поліцейського: затримана російська акторка

Артисти в країні-окупанті веселяться, як в останній раз: днями акторка Христина Бабушкіна стала фігуранткою відразу двох кримінальних справ - за зберігання наркотичних речовин і нападу на співробітника поліції.
Бабушкіна з чоловіком Андрієм Гацунаєвим їхала на автомобілі, який зупинили співробітники ДПС. У салоні правоохоронці виявили згорток з 0.5 г наркотиків (імовірно кокаїну). Чоловік, побоюючись затримання, спершу намагався з'їсти вміст згортка, потім накинувся на співробітника поліції (за деякими відомостями - вкусив ДПС-ника за палець). Про це повідомляють ЗМІ країни-агресора.
Після затримання в будинку артистки був проведений обшук. Бабушкіна при цьому не була присутня. З квартири Гацунаєв вийшов у наручниках.
Пізніше його відправили під домашній арешт. Христина Бабушкіна проходить у справі свідком, проте спектаклі з її участю вже починають скасовувати.
Представники акторки та її чоловіка не коментують подію. Шанувальники артистки переконані, що її підставили недоброзичливці.
Раніше стало відомо, що поки країна-агресор відправляє "земних" чоловіків на фронт, син міністра оборони РФ Шойгу будує музичну кар'єру в образі "солодкого хлопчика", і відпочиває на дорогих курортах.
Також співачка Анна Трінчер влаштувала рознос скандальній українській блогерці Ганні Алхім, яка схвалює прослуховування музики у виконанні артистів з країни-окупанта.
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