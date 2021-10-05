Актор Жонін після ДТП у Києві погрожував журналістам розправою

Михайло Жонін потрапив у ДТП / instagram.com/mikhailzhonin

Михайло Жонін, актор театру і озвучення, став героєм скандалу.

Нетверезий артист потрапив у ДТП за участю трьох автомобілів.

При цьому Жонін стверджував, що був лише пасажиром авто Volkswagen, який спровокував аварію.

Однак, за словами телеведучого каналу Live Олексія Павловського, за кермом був сам Михайло Жонін.

Павловський приїхав висвітлювати ДТП, і зняв на відео, як поводився на місці аварії нетверезий артист.

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Актор Жонін після ДТП ображав журналістів і погрожував їм / Скріншот відео facebook.com/pavlovskiyad

Поява цікавих журналістів розлютило п'яного актора, через що він вирішив вступити з ними в словесну перепалку.

"Якщо хочете жити добре, ось цього робити не можна", - заявив актор, вказуючи пальцем на камеру.

Журналісти в свою чергу намагалися згладити конфлікт: їм не потрібна сварка, вони просто виконують свою роботу.

читайте такожЗірка серіалу Пес потрапив у ДТП у КиєвіПотім Жонін став втрачати терпіння, почав погрожувати журналістам розправою, і ображав їх у нецензурних виразах: "Якщо це вийде кудись, с * ка, я вас знайду".

ДТП з Жоніним: коротка хронологія

3 жовтня 2021 року на вулиці Микільсько-Слобідська в Дніпровському районі Києва сталася аварія за участю трьох автомобілів.

В автомобілі Volkswagen, який спровокував ДТП, перебував нетверезий актор кіно і дубляжу, зірка серіалу Пес, Михайло Жонін. За початковими даними актор був лише пасажиром. Однак пізніше, за словами журналіста Олексія Павловського, який працював на місці ДТП, з'ясувалося, що водієм авто-винуватця був саме Жонін.

П'яний актор поводився з журналістами вкрай агресивно.

Постраждалих в аварії немає, автомобілі отримали механічні пошкодження.

Раніше в Голосіївському районі Києва у ДТП потрапила мама співачки Камалії.