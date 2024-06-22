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"Мат і образи": путіністка Успенська вимагає компенсації за ганебне інтерв'ю

Олена Кюпелі
22 червня 2024, 15:31оновлено 22 червня, 16:12
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Любов Успенська потрапила в черговий негарний скандал.
Любов Успенська
Любов Успенська / колаж: Главред, фото: instagram.com/uspenskayalubov_official/

Російська співачка Любов Успенська, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, продовжує підтримувати власну популярність за допомогою скандалів.

Тепер у немилість пристарілої співачки потрапила журналістка, яка вирішила не публікувати нецікаве інтерв'ю з пенсіонеркою. Як пишуть пропагандисти, деякий час тому Успенська стала гостею YouTube-шоу Лаури Джугелії.

Причому, як розповіли інсайдери, ініціатива зйомки виходила саме від Успенської - їй хотілося детально поговорити про те, що відбувається в житті.

відео дня

"Інтерв'ю відзняли, але через кількість негативу, який Успенська виплеснула в бік колег, його вирішили не випускати, - розповіли джерела на знімальному майданчику. - Дісталося знову путіністу Філіпу Кіркорову, а також іншим медійним персонам. Давно ми не чули стільки матюків, образ, лайки... "Різати" матеріал співачка була категорично не згодна, Лаура ж не захотіла ставати учасницею розглядів із доброю половиною шоу-бізнесу".

Тепер вона обриває телефон і вимагає, щоб матеріал все ж вийшов.

"Успенська винесла всім мозок, дзвонила Джугелії, погрожувала мало не розправою, мовляв, тій варто "ходити й озиратися" після такого ставлення, - продовжує джерело. - Але й на цьому не заспокоїлася. Після підключилася адвокат артистки Олена Сеніна. Вона пішла далі - зажадала мільйонну компенсацію за те, що її клієнтка, бачте, витратила стільки часу, і не отримала бажаного результату. Крім того компенсацію мають, на її думку, заплатити і їй. Це вже виходить якесь вимагання!", - скаржаться пропагандисти.

Любов Успенська - останні новини по темі

Зазначимо, нещодавно з'явилося відео, на якому Любов Успенська була в досить дивному вигляді. Деякі коментатори в соцмережах навіть припустили, що вона п'яна. При цьому путіністка весь час нервово мотала на руку волосся маленької дівчинки.

А також Любов Успенська назвала свою дочку "талановитою тількою", та ще й сказала, що їй пощастило мати таку багату маму. Тетяна, яка сиділа поруч, тільки й могла, що мовчки червоніти, адже Успенській рот закрити було неможливо.

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