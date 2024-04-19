Путіністка перебувала у своїй квартирі, коли їй стало погано.

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Путіністку Успенську госпіталізували / Колаж Главред, фото Instagram/ uspenskayalubov_official

Зрадниця і путіністка, колишня киянка Любов Успенська, яка нещодавно отримала паспорт громадянина РФ, несподівано звернулася по термінову медичну допомогу.

За інформацією пропагандистськоготелеграм-каналу Mash, Успенська звернулася до лікарів через проблеми із серцем.

"Співачці різко стало погано - почастішало серцебиття. Медики приїхали на Мосфільмовську вулицю. Зараз їй надають допомогу", - повідомляють пропагандисти.

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Успенській знадобилася медична допомога / Скриншот Mash

Хто така Любов Успенська? Любов Успенська - радянська, російська та американська співачка в жанрі шансон. Народилася, виросла і першу популярність, як артистка, здобула в Києві. Попри це активно підтримує РФ у війні з Україною. З 7 січня 2023 року внесена Україною до санкційних списків осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України, тимчасову окупацію території України".

Зазначимо, що буквально напередодні з'явилася інформація про те, що в терористичній Росії стали масово відмовлятися від виступів Кіркорова, а стали "поважати" шансон в особі путіністки Успенської.

Раніше путіністкаУспенська зганьбила дочку на всю Росію. Пропутінська "королева шансону" налагодила стосунки з дочкою Тетяною Плаксіною і тепер тягає її по всіх шоу, щоб вона стала зіркою естради. Дівчині довелося зробити пластику.

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