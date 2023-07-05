Путініст Лепс похвалився, що вже заплатив гроші за підбитий Leopard

Співак-путініст Лепс похвалився, що вже заплатив 1 млн рублів російському окупанту, який нібито знищив німецький танк Leopard.

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Лепс похвалився тим, що вже заплатив премію окупантам / ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Скандально відомий артист-путініст (і зірка російського шансону) Григорій Лепс похвалився, що вже заплатив винагороду в розмірі 1 млн рублів російському окупанту, який нібито знищив німецький танк Leopard в Луганській області. Про це сам Лепс написав у своєму Telegram-каналі.

Нібито все це зробив окупант на прізвисько "Веном". Своє обличчя і справжнє ім'я зі званням він, природно, вирішив приховати. Боєць швидко показав пачку купюр і подякував усім ініціаторам "акції".

"Я - військовослужбовець спеціального підрозділу Міністерства оборони, позивний "Веном". Зараз отримав один мільйон рублів від народного артиста Росії Григорія Лепса за знищений танк Leopard", — побахвалився окупант.

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Лепс не теж втримався від хвастощів.

"Я відповів за свої слова", - написав він.

Що заявили Басков і Лепс

Днями путіністи Микола Басков і Григой Лепс відзначилися заявою. Вони пообіцяли платити мільйон рублів (а це 434 тисячі грн) за кожен підбитий танк Leopard.

Басков повідомив, що поки ніяких виплат не було, і вони планують реалізовувати їх через Міноборони разом з "Російською медіагрупою". За словами Баскова, до цієї "благородної ініціативи" долучаться й інші російські виконавці.

Раніше стало відомо, що поки країна-агресор відправляє "земних" чоловіків на фронт, син міністра оборони РФ Шойгу будує музичну кар'єру в образі "солодкого хлопчика", і відпочиває на дорогих курортах.

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