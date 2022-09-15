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Путініст Кіркоров зізнався в смертному гріху: "Я борюся з цим все життя!"

15 вересня 2022, 11:38

Витоки гріхопадіння Філіпа Кіркорова можна побачити ще в дитинстві, але співак не поспішає каятися.

Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров зізнався в одному з семи смертних гріхів / instagram.com/fkirkorov

Російський співак-путініст Філіп Кіркоров крім схвалення війни в Україні зізнався в ще одному смертному гріху, від якого йому не відмитися за все його життя.

Правда, якщо його "грішок" посилиться, то тривати воно не буде довго. У християнській релігії прийнято виділяти сім смертних гріхів: жадібність, перелюб, зневіра, гординя, гріх, заздрість і обжерливість.

Саме останньому гріху Кіркоров поклоняється, як божеству з юних років - в дитинстві він був досить пухкою дитиною. Втім, він добре зберігся.

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"Головний мій гріх - це обжерливість! Цим я грішу все своє життя! На жаль, я люблю поїсти. Я борюся з обжерливістю все своє життя. Виходить з перемінним успіхом. А потім все починається заново", - зізнається співак в інтерв'ю Prozvezd.info.

При цьому, незважаючи на те, що із зайвою вагою через обжерливость він бореться все життя, у своїй згубній пристрасті він абсолютно не звинувачує себе і свою слабохарактерність - Кіркоров вважає, що до гріха його підштовхує його оточення, яке навмисне годує його жирною, смаженою їжею, до якої він має слабкість.

Раніше в Мережу потрапили кадри, на яких Ані Лорак затискається в Криму зі своїм кумом-співаком Філіпом Кіркоровим, який публічно підтримав РФ у війні з Україною.

Сама Куєк зганьбилася на весь світ - через стрімку втрату популярності і в розпачі повернути собі колишню славу, вона використовувала статус Народної артистки України, щоб заманити глядачів на концерт в Німеччині.

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