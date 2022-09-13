УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Продажна слава: зрадниця Ані Лорак заради концертів у Європі раптом згадала, що вона українка

13 вересня 2022, 18:29

Кароліна Куєк 6 місяців робить вигляд, що вона "голуб миру", який марно літає в пошуках хоч якогось заробітку.

Ані Лорак
Ані Лорак згадала про українські титули і звання Народної заради туру Європою / instagram.com/anilorak

Співачка українського походження Ані Лорак більше не потрібна в Україні - за більш ніж півроку повномасштабної війни вона, колись впливова зірка, зберігає повне мовчання про звірства які відбуваються на її батьківщині.

Потрапила в немилість вона і в РФ, де сподівалася тихенько пересидіти, поки війна не закінчиться. Однак і там артистка стала стрімко втрачати популярність, через що була змушена бігти.

Притулок вона, ймовірно, знайшла в Європі - на осінь вона запланувала міні-тур по Чехії та Німеччині. Про це свідчить афіша на одному з німецьких сайтів.

Видео дня

Але скромності і цинізму у Лорак не позичати - щоб "продати" себе подорожче, вона називає себе співачкою, яка підкорила світ, а також не забула згадати про статус Народної артистки України.

Схоже, що ці слова для неї мають значення лише для того, щоб набити собі ціну в гонитві за втраченою популярністю.

Ані Лорак-Афіша
Ані Лорак згадала про українські титули і звання Народної заради туру Європою / kontramarka.de

Раніше в Мережу потрапили кадри, на яких Ані Лорак затискається в Криму зі своїм кумом-співаком Філіпом Кіркоровим, який публічно підтримав РФ у війні з Україною.

Але схоже, що плювати запроданці Лорак не тільки на свою країну, що роздирають війною, але і на Росію - на співачку, яка втратила славу, скаржаться, що вона кинула російських глядачів на гроші.

Інші новини:

шоу-бізнес Ані Лорак новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:03

У Держдумі прийшли в сказ через гарантії безпеки для України

19:03

Гороскоп на завтра, 14 вересня 2022: Ракам - випробування, Скорпіонам - зрада, Козерогам - ворогиВідео

19:00

Репутаційні ризики для України: експерти про арешти підприємств, які кредитує ЄБРР

18:47

Повітряні сили ЗСУ за дві години збили 2 російські літаки Су-24

18:44

Оточення Путіна взялося за Кадирова: Жданов розповів, що чекає ватажка "Тік-ток" військВідео

Реклама
18:33

Це наша земля: ЗСУ деокупували ще три населені пункти на ХарківщиніВідео

18:29

Продажна слава: зрадниця Ані Лорак заради концертів у Європі раптом згадала, що вона українка

18:24

Захід очікує довгої битви ЗСУ з військами РФ і може дати Україні винищувачі з ППО - FTВідео

18:14

"Сидять у своїх блогах і...": Полякова відчитала українців через Єфросиніну

17:51

Помер Жан-Люк Годар - французький режисер добровільно прийняв рішення піти з життя

17:34

Без прання та хімчистки: як реанімувати засмальцьовані рукава і комір на пуховику

17:34

Як відіпрати плями чорнила: 10 ефективних способів, які врятують ваш одяг

17:31

Еммі-2022: названо найкращі телесеріали цього року за версією Американської телевізійної академіїВідео

17:16

Якщо Путін оголосить мобілізацію в Росії, він визнає поразку своїх військ в Україні – ЖдановВідео

17:08

Сон, як у немовляти: що краще пити на ніч для сну - 5 корисних напоїв

17:04

ФСБ-шники і командири армії РФ терміново вивозять свої сім’ї з Криму та півдня України – розвідкаВідео

16:58

"Облапав і ледь не зґвалтував": зірка "Кріпосної" Денисенко у 8 років ледь не стала жертвою маніяка

16:57

Дуже поживний і найкорисніший сніданок: простий рецепт на кожен деньВідео

16:33

Залишився без волосся та відростив бороду: зірка Моєї прекрасної няні змінився до невпізнання

16:26

Як правильно мити голову, щоб зберегти свіжість волосся надовго: кращі порадиВідео

Реклама
16:25

Розумні господині додають в пральну машинку каву і чай: вигорілий одяг буде як новий

16:12

Неприємності оточують на кожному кроці: 10 імен, які притягують хвороби в своє життяВідео

16:01

Чому ППО Залізний купол не підходить Україні: спікер ПС ЗСУ пояснив ситуаціюВідео

15:44

ДіКапріо поклав око на молоду відому модель

15:43

Плавне ковзання: коли потрібно міняти літню гуму на зимову

15:29

"Це блюзнірство": популярний російський співак відмовився виступати на ДонбасіВідео

15:26

У Мелітополі і Херсоні потужні вибухи: "прильоти" по військовій базі окупантів і штабах РФВідео

15:13

Бояться війни РФ і НАТО: генерал ЗСУ пояснив, чому Захід тягне час і дає Україні замало зброїВідео

15:12

Прикмети на 14 вересня: які 5 речей не можна робити, щоб удачу не втратитиВідео

15:01

"Не через Пугачову": російський телеведучий зізнався, що розбив обличчя Соловйову

15:00

Димний осінній смак дині: як і коли правильно потрібно їсти смачну ягодуВідео

14:59

День захисників і захисниць України 2022 - дата, потужні привітання і картинки воїнам

14:50

У сина Регіни Тодоренко виявили психологічний розлад

14:38

ЗСУ звільнили на Харківщині 300 населених пунктів – МіноборониВідео

14:22

У Маріуполі підірвали патруль окупантів за спробу знищити символ спротивуФотоВідео

14:14

Що чекає на зрадників на звільнених територіях: Арестович розповів про долю колаборантів

14:12

На Харківщині можна було розмістити ракети, які діставали б до Москви – спікер ПС ЗСУ ІгнатВідео

13:44

"Йде війна, а не спецоперація": головний російський комуніст влаштував істерику

13:36

На замітку СБУ: блогери, яких потрібно заборонити в Україні

13:32

Топові українські легкоатлетки показали свої засмаглі "персики" в бікіні

Реклама
13:32

"Голос країни" повернеться в ефір на телеканалі ТЕТ та буде допомагати ЗСУ

13:31

Залужний зареєстрував шлюб: у Києві відбулося унікальне весілля українського офіцераФото

13:23

Контрнаступ ЗСУ тільки починається, але РФ ще має сили - БлінкенВідео

13:15

Тарабарова розплакалася і розповіла, що продаватиме свій будинокВідео

12:38

Повня у жовтні 2022: що потрібно зробити, щоб захистити себе від бід

12:36

"Люблю тебе, Кім": Лобода показала, як Кардашьян скопіювала українську співачку

12:33

"У нього ріжок всадили, а він іде": окупант в паніці через "безсмертних" бійців ЗСУВідео

12:11

Неймовірне подорожчання: ціни на овочі в Україні підскочили на 112,4%

12:06

Російські окупанти втекли з Кремінної на Луганщині: ЗСУ ще в місто не зайшли - ГайдайВідео

11:45

Оля Полякова розповіла, чому спалила свій кокошник у прямому ефіріВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп на вересеньГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароМолодик у вересні
Синоптик
Погода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буряПрогноз погоди
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Консервація
Рецепти
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти