Продажна слава: зрадниця Ані Лорак заради концертів у Європі раптом згадала, що вона українка

Ані Лорак згадала про українські титули і звання Народної заради туру Європою / instagram.com/anilorak

Співачка українського походження Ані Лорак більше не потрібна в Україні - за більш ніж півроку повномасштабної війни вона, колись впливова зірка, зберігає повне мовчання про звірства які відбуваються на її батьківщині.

Потрапила в немилість вона і в РФ, де сподівалася тихенько пересидіти, поки війна не закінчиться. Однак і там артистка стала стрімко втрачати популярність, через що була змушена бігти.

Притулок вона, ймовірно, знайшла в Європі - на осінь вона запланувала міні-тур по Чехії та Німеччині. Про це свідчить афіша на одному з німецьких сайтів.

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Але скромності і цинізму у Лорак не позичати - щоб "продати" себе подорожче, вона називає себе співачкою, яка підкорила світ, а також не забула згадати про статус Народної артистки України.

Схоже, що ці слова для неї мають значення лише для того, щоб набити собі ціну в гонитві за втраченою популярністю.

Ані Лорак згадала про українські титули і звання Народної заради туру Європою / kontramarka.de

Раніше в Мережу потрапили кадри, на яких Ані Лорак затискається в Криму зі своїм кумом-співаком Філіпом Кіркоровим, який публічно підтримав РФ у війні з Україною.

Але схоже, що плювати запроданці Лорак не тільки на свою країну, що роздирають війною, але і на Росію - на співачку, яка втратила славу, скаржаться, що вона кинула російських глядачів на гроші.

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