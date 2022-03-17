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Оля Полякова розповіла, як рашисти розстріляли 17-річну подругу її доньки

17 березня 2022, 04:29

З усієї родини вдалося вижити лише маленькій дівчинці.

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Російські окупанти розстріляли машину з написом "Діти", в якій перебувала 17-річна подруга дочки Олі Полякової / instagram.com/polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова в ефірі грузинського телебачення розповіла історію про звірства, які здійснюють російські окупанти в Україні, від якої кров стигне в жилах.

Вони жорстокі, і не шкодують нікого. Співачка розповіла, що подруга її 17-річної дочки загинула в результаті обстрілу російськими військами. Вона з родиною - мамою і семирічною сестрою, їхала в машині з написом "Діти", коли рашисти відкрили вогонь.

Вижити вдалося лише 7-річна дівчинці - її поранили в плече і дитині довелося ампутувати руку.

"Їхала моєї Маші подруга. Дівчинка 17 років з мамою і 7-річною сестрою. У машині незатонованій, на якій було написано "Діти". Розстріляли матір, розстріляли дівчину і потрапили поранили в плече... залишилася семирічна дівчинка, ампутували руку.

Це що? Я просто хочу матюкатися! І стільки є відео, де просто розстрілюються на дорогах мирні жителі",- розповіла артистка.

Про героїчну дівчинку, яка на своєму короткому віці пережила і втратила вже так багато, раніше повідомляли в Telegram-каналі ВСУ: "Ця героїчна дівчинка попри все, що випало на її долю, мріє тепер про протез, який був би рожевим і в квіточку", - розповідають у повідомленні.

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Нагадаємо, Польський Виконавець Cypis написав реп-композицію "Putin", яка через кілька днів стала "трендом" в TikTok і потрапила в чарти Spotify і Apple Music.

Також повідомлялося, що українські артисти Потап і Настя Каменських зворушили всіх українців до сліз. Репер написав дружині патріотичну пісню про війну в Україні.

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