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На Роллс-Ройсі і в чорному капелюсі: Пугачова приїхала на похорон Юдашкіна

Олена Кюпелі
6 травня 2023, 12:08 оновлено 6 травня, 12:25
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Журналістів не підпустили на гарматний постріл до Алли Пугачової. Мабуть, так захотіла сама зірка.
Алла Пугачова приїхала на похорон Юдашкіна
Алла Пугачова приїхала на похорон Юдашкіна / Колаж:Главред, Фото Комсомольська правда

Російська співачка Алла Пугачова, яка не пішла на угоду з совістю і не стала підтримувати терористичну Росію у війні проти України, з'явилася в Москві.

Не дивлячись на те, що артистка переїхала в Ізраїль, продає своє майно в Росії і в цілому іноді осудливо висловлюється про війну, вона все ж вирішила приїхати на похорон свого близького друга, модельєра Валентина Юдашкіна.

Російські телеграм-канали стали масово публікувати появу Примадонни. Повідомляється, що її "свита" не підпускала журналістів до артистки" навіть на гарматний постріл". Її тонований Роллс-Ройс зупинився прямо біля будівлі. Її завели з чорного ходу в місце прощання з модельєром.

відео дня

Пугачова одягла чорний глибокий капелюх і чорні окуляри, пише телеграм-канал "Зоряний пил".

Відео про те, як Пугачова приїхала на похорон Юдашкіна

Зазначимо, раніше стало відомо про те, що в терористичній Росії помер відомий кутюр'є і модельєр Валентин Юдашкін. Як відомо, російській зірці було 59 років і він боровся з онкологічним захворюванням.

Крім того, приїзд Примадонни російської естради сильно тригернув одного з головних пропагандистів Кремля Володимира Соловйова. Він назвав Примадонну "тварюкою, лушпинням і мерзотою" в ефірі свого шоу.

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