На Роллс-Ройсі і в чорному капелюсі: Пугачова приїхала на похорон Юдашкіна

Російська співачка Алла Пугачова, яка не пішла на угоду з совістю і не стала підтримувати терористичну Росію у війні проти України, з'явилася в Москві.
Не дивлячись на те, що артистка переїхала в Ізраїль, продає своє майно в Росії і в цілому іноді осудливо висловлюється про війну, вона все ж вирішила приїхати на похорон свого близького друга, модельєра Валентина Юдашкіна.
Російські телеграм-канали стали масово публікувати появу Примадонни. Повідомляється, що її "свита" не підпускала журналістів до артистки" навіть на гарматний постріл". Її тонований Роллс-Ройс зупинився прямо біля будівлі. Її завели з чорного ходу в місце прощання з модельєром.
Пугачова одягла чорний глибокий капелюх і чорні окуляри, пише телеграм-канал "Зоряний пил".
Відео про те, як Пугачова приїхала на похорон Юдашкіна
Зазначимо, раніше стало відомо про те, що в терористичній Росії помер відомий кутюр'є і модельєр Валентин Юдашкін. Як відомо, російській зірці було 59 років і він боровся з онкологічним захворюванням.
Крім того, приїзд Примадонни російської естради сильно тригернув одного з головних пропагандистів Кремля Володимира Соловйова. Він назвав Примадонну "тварюкою, лушпинням і мерзотою" в ефірі свого шоу.
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