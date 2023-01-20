Алла Пугачова та Максим Галкін не проти виступу в Мінську - концертний директор назвав ціну питання

Безглузді спроби пропагандистів підставити Примадонну та її чоловіка вийшли на новий рівень.

Цькування Максима Галкіна і Алли Пугачової триває / instagram.com/maxgalkinru

Як би не плювалися жовчю російські пропагандисти на артистів, які покинули РФ на знак незгоди з військовою позицією Кремля, а все ж їх шоубізнес стрімко втрачає кращих своїх представників.

Зокрема сімейне подружжя - співачку Аллу Пугачову і коміка Максима Галкіна. Зараз їх цькування - стовідсотковий спосіб підняти свій рейтинг в ЗМІ для менш відомих та успішних зірочок. І хоч про те, що Пугачова і Галкін не такі вже цінні в контексті "російської культури", не розповів тілки ледачий, їх все ніяк не можуть "відпустити" і з азартом смакують кожну плітку і небилицю.

Наприклад нещодавно один з проросійський Telegram- каналів влаштував провокацію концертному директору Алли Пугачовій Олені Чупраковій. Примадонні та її чоловікові запропонували виступити на закритій вечірці на честь весілля в Мінську.

У телефонній розмові Чупракова спершу категорично відмовилася, потім почала торгуватися про ціну. Лише на сумі в 300 тис. євро вона пообіцяла поговорити з артистами.

У росЗМІ цей "експеримент" виставляють, як продажність переконань опальних знаменитостей. Однак вони навіть гарний наклеп скласти не можуть: Олена Чупракова дійсно багато років представляла інтереси Пугачової, та нерідко давала коментарі від імені Примадонни. Втім, після від'їзду співачки в Ізраїль з явним небажанням повертатися на немиту батьківщину без гострої необхідності, Чупракова вже не раз заявляла, що нічого не знає ні про плани, ні про переміщення артистки, через що стала вельми недостовірним джерелом будь-якої інформації про свою зоряну подругу.

Раніше стало відомо, що російський артист Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

Алла Пугачова, відома співачка і дружина коміка, заступилася за нього перед владою РФ, і зажадала також зарахувати її до лав іноагентів. У Кремлі відреагувавши на це прохання неоднозначно.

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