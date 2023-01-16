"Очманіти!": клоун Гальцев розкритикував колишнього друга Максима Галкіна за антивоєнну позицію

Чоловік Алли Пугачової не тільки обірвав зв'язки з немитою Росією, але і з її міньйонами, які не здатні думати тверезо.

Юрій Гальцев поскаржився на Максима Галкіна, який засуджує війну в Україні / instagram.com/galtsev_yuriy

Російський комік і шоумен Максим Галкін, на відміну від багатьох "артистів поза політикою", які боягузливо продовжують піддакувати кремлівській пропаганді, на самому початку повномасштабної війни в Україні чітко висловив свою антивоєнну позицію, і покинув з родиною РФ.

У безпеці він не забув про свої принципи, під час концертів продовжує викривати пороки країни-терориста і тих, хто нею керує. За це він був визнаний в РФ іноземним агентом.

Однак стало відомо, що він не тільки покинув немиту батьківщину, але і ще обірвав всі зв'язки зі старими друзями, які залишилися там, і продовжують з надією заглядати в рот збожеволілому тирану. На це скаржиться колишній колега і товариш Галкіна, клоун Юрій Гальцев. У недавньому інтерв'ю старий кривляка, який в 2014 році підтримав анексію Криму, поскаржився, що небажання Галкіна спілкуватися з колишніми друзями, чий мозок просякнутий пропагандою, його дуже засмучує.

"Мені боляче, що так сталося. Але це біль у мене. Розповідати, що болить? Це мало кому цікаво. Біль від непорозуміння. Він - там, я - тут. Я б із задоволенням поговорив би. Може, і він щось розповів би. Його біль - це його біль. Хтось може її терпіти, а хтось - ні", - промимрив ображений клоун.

Також він зробив колишньому другові зауваження, яке більше схоже на дитячі розбірки за гаражами: "Якщо чимось незадоволений, ти скажи тут. А що там, їдучи в ту чи іншу країну, все паплюжиш. Ось це дуже погано".

Раніше стало відомо, що російський артист Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і політику диктатора путіна, та був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

Алла Пугачова, відома співачка і дружина коміка, заступилася за нього перед владою РФ, і зажадала також зарахувати її до лав іноагентів. У Кремлі відреагували на це прохання неоднозначно.

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