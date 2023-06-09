"Пройде через пекло": Серга взяв на перевиховання Лободу, яка довго жила в РФ

Музикант Коля Серга запропонує Світлані Лободі показати свою любов і вірність Україні.

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Серга взяв на перевиховання Лободу / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Музикант Коля Серга, який у лавах ЗСУ захищає Україну на передовій, заявив, що збирається перевиховати співачку Світлану Лободу.

На шоу Жені Яновича Серга заявив, що співачка отримає можливість показати свою вірність Батьківщині.

"Не знаю, чи можна про це розповідати. Сьогодні якраз говорили про те, щоб ми взяли на перевиховання Лободу. Це так, поки здалеку зайшли. Скажімо так, дали їй можливість виступати для хлопців на передовій", – сказав музикант.

Артист зазначив, що він разом з колегами з "Культурного десанту" займається морально-психологічним забезпеченням української армії уздовж всієї лінії фронту.

На думку Серги, якби Лобода поїхала на фронт і виступила перед нашими воїнами, то ставлення до неї змінилося б.

"Ми зацікавлені в тому, щоб якомога більше культурних діячів поїхало туди, тому що це дуже велика відповідальність. Вони йдуть туди, виховуються, повертаються. Це вже інші культурні діячі з іншим поглядом. Повертаючись до Лободи та інших артистів, які після повномасштабного вторгнення робили кроки назад, завжди є другий шанс, ніколи не зачинені ці двері, але таким артистам потрібно починати не з нуля, а з мінуса і пройти через пекло, тому якщо Світлана приїде, подивиться в очі хлопцям, які воюють за країну, і знайде слова і покаяння, і зможе пройти через нього, супер, це буде прикладом для багатьох інших. Але чи пройде вона – подивимося", – додав Серга.

За його словами, таким чином співачка може довести свою вірність Україні.

"Якщо вона просто хоче відбілити медійну репутацію, то вона дуже швидко здасться. А якщо всередині дійсно щось переключилось, то вона піде на це. Якщо вона піде, то вона пройде через пекло. Але тоді вона вийде відновленою. Проект "Ду-ду-ду Свєтку Лободу" називається", - підсумував музикант.

Раніше Світлана Лобода, яка з початку війни стала на бік України і виїхала з Росії, де жила і працювала останнім часом, дала велике інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій, в якому визнала свої помилки перед Україною.

Як раніше повідомляв Главред, співачка Світлана Лобода братиме участь у відбудові міста Ірпінь, який розгромили російські окупанти.

Разом з командою вона хоче відбудувати дитячий садок. Лобода зізналася, що зробила перший внесок, це понад 3 мільйони гривень.

Дивіться відео про те, як війна змінила думку Світлани Лободи:

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