"Брат Тодоренко - проти Росії, а батьки підтримують її": співак і боєць ЗСУ Серга розкрив таємницю

Тодоренко, Серга / Колаж Фото УНІАН та Instagram

Відомий український попмузикант і колишній ведучий тревел-шоу "Орел та рєшка" Коля Серга, який зараз служить в лавах ЗСУ в Одеській області, розповів, що брат телеведучої-зрадниці Регіни Тодоренко, на відміну від родички відкрито засудив російське вторгнення в Україну. Про це артист розповів в інтерв'ю на YouTube журналісту славі Дьоміну.

А ось батьки Тодоренко, як каже Серга, підтримують її позицію - нічого не кажучи про війну.

Сергій розповів, що особисто його з рідними Тодоренко ніякі загальні знайомства не пов'язують, але одного разу в Одесі він зустрів хлопця, який спілкується з її братом зрадниці і поділився його позицією.

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"Ми під'їжджали до поліції, чувак сказав, що знає брата Регіни, знає, де той знаходиться. Я кажу: "Так давайте його в терроборону". Контрпозиція. Тому що він каже, що той проти Росії, я кажу: "Нехай не словом, а ділом". Але далі цієї бесіди справа не зайшла", - згадав музикант.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Тодоренко поділилася першими враженнями, як проходили її пологи - біль від сутичок вона полегшувала гіпнотичними афірмаціями і поїданням піци.

У пологах, які проходили вдома в надувному басейні, брав участь не тільки чоловік Тодоренко, але і її старший син Михайло, якому всього три роки.

Тодоренко також зізналася, що рішення виробляти на світ дитину в домашніх умовах вона прийняла абсолютно спонтанно. Її чоловік, співак Влад Топалов, спершу був проти цієї затії.

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