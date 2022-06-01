"Хочеться кричати!": Осадча розповіла про дітей, яких окупанти вкрали у батьків

Телеведуча зізналася, що їй почали снитися діти і люди, яких вона шукає.
Українська телеведуча Катерина Осадча, яка займається пошуком зниклих дітей під час війни, зізналася, що часто плаче через це.
На своїй сторінці в Instagram вона заявила, що багатьох дітей незаконно вивезли в Росію з України.
"У День захисту дітей особливо голосно хочеться кричати про жах, який відбувається з дітьми в Україні! Нещодавно мене запитали, чи часто я плачу? - я плачу в основному через дітей, Не своїх, а тих, що залишилися без батьків, поранених, загиблих маленьких ангелів. Дітей, яких незаконно вивезли в Росію і деякі з них навіть не знатимуть, де вони народилися, їх просто, як речі привласнили собі орки.... це такий нестерпний біль і таке нестерпне відчуття несправедливості", - написала Осадча.
Також телеведуча зізналася, що їй почали снитися діти і люди, яких вони шукають, а ще падаючі стіни від снарядів.
читайте також"Нехай смерть вас швидше зустріне": Катя Осадча жорстко звернулася до зрадників БатьківщиниНапевно, всі ми маємо в підсвідомості те, що приходить вночі. Я вірю, що одного разу всі сім'ї об'єднаються, а падаючі стіни залишаться тільки у снах", - підсумувала телеведуча.
Раніше ведуча Катерина Осадча поділилася щемливою історією маленького хлопчика з Маріуполя, який був змушений покинути рідне місто через обстріли окупантів.
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