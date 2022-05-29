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"Нехай смерть вас скоріше зустріне": Катя Осадча жорстко звернулася до зрадників Батьківщини

29 травня 2022, 18:34

Ведуча вважає, що довічний тюремний термін - занадто легке покарання для тих, хто переметнувся на бік ворога.

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Катя Осадча пригрозила зрадникам Батьківщини / instagram.com/kosadcha

Українська ведуча, модель і волонтерка Катя Осадча розповіла, що вважає найстрашнішим під час війни. Для неї це не руйнування або смерть, а зрада Батьківщини, яка неминуче призводить до непоправних наслідків.

На своїй сторінці в Instagram ведуча показала фрагмент з виступу Галини Данилченко, яка народилася і все життя прожила в Україні. Зараз вона приєдналася до рашистів, і працює в адміністрації окупованого Мелітополя над тим, щоб оформити для городян паспорти країни-агресора.

"Мені здається одна з найстрашніших речей - підступна зрада своєї Батьківщини. На відео Галина Данилченко, людина, що народилася і все життя прожила в Україні, працювала, навіть якісь час працювала в дитячому садочку. Що було в думках цієї зрадниці, не відомо, але коли прийшли окупанти вона без зайвих роздумів стала колаборанткою", - розповіла ведуча.

Подібна ницість обурила Осадчу. Вона звернулася до колаборантки і до всіх зрадників країни в її особі. "Не шановна Галино, ми обов’язково зустрінемося, але ви будете в цей момент за ґратами, відбувати пожиттєве ув‘язненняАле ув’язнення для такого дуже просте покарання… Нехай смерть вас скоріше зустріне", - побажала зрадниці вона.

У коментарях Осадчу підтримали в її злості і розчаруванні в співвітчизниках, які переметнулися на бік ворога:

"Як вона живе з цим? Кров українців на її руках теж!"

"Від недотепи. Невже їх мозок як мінімум не розуміє, що з вогнем грати небезпечно. Слава Україні"

"Ганьба!!!! Це як продати рідну матір".

"Такі "люди" ще гірші за окупантів... війна скинула маски з облич".

"От чупакабра продажна. Ненавиджу таких".

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Раніше українська актриса Ксенія Мішина втрутилася в мовний скандал через відмову обслуговувати російськомовних українців.

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