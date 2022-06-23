УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Обличчя схоже на перекошену маску: Потап сильно змінився через хворобу

23 червня 2022, 20:55

Шоумен, перемагаючи свою недугу, вийшов до глядачів, щоб допомогти в зборі коштів для українців.

false
Потап з перекошеним обличчям з'явився на концерті в Мадриді / instagram.com/realpotap

Музичнийпродюсер, шоумен і співак Олексій 'Потап' Потапенко не на жарт налякав шанувальників своїм зовнішнім виглядом. Довгий час він не публікував свої фотографії або відео зі своєю участю, що викликало у його аудиторії чимало занепокоєння.

Нещодавно він показав ролик і серію знімків, зроблених під час благодійного концерту для українців у Мадриді. Його вигляд приголомшив фанатів - половина обличчя перекошена і нерухома, як іноді трапляється при інсульті.

На щастя, у Потапа виявився всього лише застудженим нерв на обличчі - захворювання неприємне, але цілком виліковне. Всупереч поганому самопочуттю і неможливості виступити на концерті, як артист, Потап все ж не залишився без діла.

Він спустився в натовп слухачів концерту з коробкою для пожертвувань. За час виступів український артистів йому вдалося зібрати 10 тисяч євро.

"Для мене це було надважливо - не сказавши ні слова на сцені, зробити те, що повинен робити український артист сьогодні - підтримати наших людей морально і передати все до цента на допомогу Україні, побачити рідні очі і з кожним зробити фото!" - розповів про свої враження шоумен.

false
Потап з перекошеним обличчям з'явився на концерті в Мадриді / instagram.com/realpotap

У коментарях артиста дякують за самовіддачу і бажають якнайшвидшого одужання:

"Олексій ви так змінилися з початку війни. До війни були веселі, а зараз в очах біль і сум. Кожен українець змінився. Вірю, що радість та щастя повернеться до кожного. Здоров'я вам".

"Здоров'я та миру".

"Браво, Олексій, дякую, ви справжній українець!!!"

"Потап бережи себе. Дякую вам усім за допомогу для України ❤️❤️".

"Ви прекрасний! Бережи вас Боже і вашу Батьківщину! Разом до перемоги!❤️❤️❤️"

читайте такожМакаревич - молодець, але і його пісні поки потрібно заборонити: Кондратюк висловився про російську музику

Раніше в мережі з'явилися свіжі фото зганьбленого коміка Нурлана Сабурова - він став виглядати дуже неохайно і несподівано сильно погладшав.

А голлівудський актор Бред Пітт з'явився на обкладинці популярного глянцю GQ в дуже несподіваному образі - з нафарбованими очима і в яскравому одязі він зображував Офелію.

Інші новини:

шоу-бізнес Потап Олексій Потапенко новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:16

Російський чоловік Надії Мейхер замовчує війну в Україні і працює в країні-агресорі

22:16

Чекали 120 днів та 30 років: Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

21:58

Смерть Юри Шатунова розбила серце Сердючці

21:56

У Байдена анонсували нове постачання в Україну потужних РСЗВ HIMARSВідео

21:43

Україна офіційно отримала статус кандидата на вступ до ЄС

Реклама
21:35

"Ми з України": мережу підірвала нова патріотична пісня

21:29

У Держдумі істерять через постачання зброї ЗСУ: погрожують вдарити по посольству США в КиєвіВідео

21:13

Окупанти проводять у Маріуполі "перепис населення" і забороняють залишати місто - розвідкаВідео

21:09

Як і де правильно обмінювати пошкоджені долари і євро під час війни - поради експертівВідео

21:03

Остаточне рішення: Євробачення-2023 пройде не в Україні

20:55

"Вишки Бойка" палають у Чорному морі після потужного удару ЗСУ: нові знімкиВідео

20:55

Обличчя схоже на перекошену маску: Потап сильно змінився через хворобу

20:51

Потрапляє в зону дії "Гарпунів": Жданов заявив, що ЗСУ можуть знищити Чорноморський флот

20:42

На Скабєєву готувався замах - ЗМІ

20:27

Окупанти готують "референдуми" в Херсонській і Запорізькій областях: названо датуВідео

20:24

Переговори щодо статусу кандидата для України йдуть складніше, аніж очікувалося - журналістВідео

20:16

Україна отримає німецьку систему ППО IRIS-T SLS, якої ще немає на озброєнні в Бундесверу – посолВідео

20:12

Прикмети на 24 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:55

Розвідка боєм окупантів зазнала краху: ЗСУ "покришили" ДРГ ворогаВідео

19:53

Страх та паніка: Подоляк заявив про можливість якнайшвидшого завершення війни

Реклама
19:39

Казкове багатство і неймовірна удача: три знаки зодіаку в списках улюбленців фортуни до кінця літа 2022

19:36

Дуже вже Байден хоче Путіна покаратиПогляд

19:35

Ворога трощать з повітря: ЗСУ показали удари по окупантах з дронаВідео

19:32

Дизайн інтер'єру: названо головні помилки при покупці килима

19:28

"Страшна правда": в бою з окупантами загинув Народний герой України Андрій ВерхоглядВідео

19:23

Екіпаж мертвий, від авто лишилась "морда": на Харківщині окупанти наїхали на міну бійців "Кракена"ФотоВідео

19:00

Хапає ротом повітря: на відео потрапили останні секунди життя ШатуноваВідео

18:58

38 російських десантників зникли безвісти: окупанти невдало натрапили на українських танкістів

18:58

Провал штурму РФ під Лисичанськом: ЗСУ відбили атаку, ворог відступив з втратамиВідео

18:50

"Я вже на останньому подиху, як мені здається": Бред Пітт залишає акторську кар'єру

18:38

Гороскоп на завтра 24 червня 2022 для всіх: Тельцям - тайфун у коханні, Дівам - скандал, Овнам - нагорода

18:33

Як прискорити дозрівання болгарського перцю та отримати шикарний урожай: простий і ефективний спосібВідео

18:32

Орбакайте покинула Росію і показала підрослу внучку Пугачової

18:23

ЗСУ вдарили з повітря по командно-спостережному пункту і скупченню техніки РФ на ХерсонщиніВідео

18:21

Гайдай не виключив відхід ЗСУ на Луганщині та назвав причинуВідео

18:17

Як раніше не буде: призов торкнеться юнаків, які вступають до вишів - ЗеленськийВідео

18:16

Як стильно носити і зав'язувати хустку в 2022 році - приголомшливі ідеї для кожного

17:44

Пів країни заллє дощами: синоптики попередили про град і шквали в УкраїніВідео

17:29

У Британії дали тривожний прогноз: Заходу не вистачить боєприпасів на затяжну війну в УкраїніВідео

16:57

Білорусь може дати РФ зброю і техніку для атаки на Україну - ГенштабВідео

Реклама
16:54

Росія хоче терміново зміцнити оборону Білорусі - ШойгуВідео

16:45

Не минуло й доби: у Росії почали ділити спадщину Шатунова

16:41

Російським школярам заборонили співати на випускному пісні Земфіри і Мумій Троля

16:40

Путін може оголосити мобілізацію в РФ за двох умов – військовий експерт ЧерникВідео

16:34

У ворога вогнева перевага, ЗСУ перейшли до маневрової оборони - ЗалужнийВідео

16:26

Макаревич - молодець, але і його пісні потрібно заборонити: Кондратюк висловився про російську музикуВідео

16:01

Пішов на поклик про допомогу: нацгвардієць героїчно врятував життя поранених побратимів

15:59

Війна на виснаження: окупанти націлилися на чотири міста України - МіноборониВідео

15:55

Маріуполь залишили на кадирівців і дагестанців: окупанти рушили на ЗапоріжжяВідео

15:52

Путінський лизоблюд Пореченков назвав "кращими людьми країни" окупантів, які вбивають українців

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти