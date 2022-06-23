Обличчя схоже на перекошену маску: Потап сильно змінився через хворобу

Потап з перекошеним обличчям з'явився на концерті в Мадриді / instagram.com/realpotap

Музичнийпродюсер, шоумен і співак Олексій 'Потап' Потапенко не на жарт налякав шанувальників своїм зовнішнім виглядом. Довгий час він не публікував свої фотографії або відео зі своєю участю, що викликало у його аудиторії чимало занепокоєння.

Нещодавно він показав ролик і серію знімків, зроблених під час благодійного концерту для українців у Мадриді. Його вигляд приголомшив фанатів - половина обличчя перекошена і нерухома, як іноді трапляється при інсульті.

На щастя, у Потапа виявився всього лише застудженим нерв на обличчі - захворювання неприємне, але цілком виліковне. Всупереч поганому самопочуттю і неможливості виступити на концерті, як артист, Потап все ж не залишився без діла.

Він спустився в натовп слухачів концерту з коробкою для пожертвувань. За час виступів український артистів йому вдалося зібрати 10 тисяч євро.

"Для мене це було надважливо - не сказавши ні слова на сцені, зробити те, що повинен робити український артист сьогодні - підтримати наших людей морально і передати все до цента на допомогу Україні, побачити рідні очі і з кожним зробити фото!" - розповів про свої враження шоумен.

Потап з перекошеним обличчям з'явився на концерті в Мадриді / instagram.com/realpotap

У коментарях артиста дякують за самовіддачу і бажають якнайшвидшого одужання:

"Олексій ви так змінилися з початку війни. До війни були веселі, а зараз в очах біль і сум. Кожен українець змінився. Вірю, що радість та щастя повернеться до кожного. Здоров'я вам".

"Здоров'я та миру".

"Браво, Олексій, дякую, ви справжній українець!!!"

"Потап бережи себе. Дякую вам усім за допомогу для України ❤️❤️".

"Ви прекрасний! Бережи вас Боже і вашу Батьківщину! Разом до перемоги!❤️❤️❤️"

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