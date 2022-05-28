УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"А я попереджала вас про війну": дочка Єгорової розповіла про скандальне листування з мамою

28 травня 2022, 19:28

За словами Стасі, Сніжана Єгорова багато грала на публіку.

Стася Ровнська і Сніжана Єгорова
Стася Ровнська і Сніжана Єгорова / instagram.com/sia_rovinska

Старша дочка Сніжани Єгорової, ведуча програми Твій день Стася Ровінська зізналася, що у неї ніколи не було теплих стосунків зі знаменитою мамою.

За словами Стасі, Сніжана Єгорова багато грала на публіку, а вдома було все по-іншому. Їхні стосунки зіпсувалися ще задовго до початку війни.

В останньому своєму інтерв'ю Аліні Доротюк ведуча зізналася, коли побачила пости Єгорової про Бучу і про те, що всі трупи українців – фейк, вона не витримала.

"Мені хотілося почути, що вона собі думає. Я просто кричала, вона робила вигляд, що не розуміє, що відбувається. "А чого ти кричиш? Ти жива, з тобою все добре? Ну і все". У мене було спустошення. Але після цього у мене немає ніяких ілюзій з цього приводу", - прокоментувала Стася.

Ровінська допустила, що її матері за всі ці проросійські висловлювання можуть платити.

"Коли вона почала висловлюватися з приводу війни і підтримувати політику Путіна і говорити, що в Україні фашисти, нацисти. Я знаю цю людину, так, вона неадекватна, але вона ніколи не була настільки ... або їй гроші платять за це, або... Ну що з нею сталося. Мені це складно пояснити. Людина стільки часу прожила в Україні, вона просто бреше. Коли людина відверто бреше, я знаю, що вона так ніколи не думала, а тут раптом почала і бреше публічно. І ти розумієш, що це твоя мама, яка б вона там не була. Була якась надія, що я їй подзвоню і вона якось прийде до тями", - поділилася Ровінська.

Стася згадала, що коли російські війська вторглися повномасштабно на територію України, вона написала мамі.

Тоді Ровінська з маленькими дітьми перебувала в бомбосховищі. І відповідь матері її шокувала:

"Я їй писала, коли все почалося. Ми були в підвалі і мій син плакав, спав на підлозі. Я їй послала відео, кажу: "Ми зараз сидимо в підвалі, що ти кажеш, що по військових об'єктах стріляють. Тут всюди стріляють". Тоді вона відповіла щось таке, типу: "Я всіх попереджала, що буде війна, ви мені не повірили. Що тепер, сидите". Це вона своїм родичам таке відповіла", - поділилася Стася.

Ровінська додала, що для неї стало очевидно те, що Єгорова готова робити що завгодно, щоб про неї говорили.

"Взагалі неважливо, що там буде з сім'єю. У неї манія величі якась", - додала ведуча.

читайте також"Це їй зробить боляче": дочка Сніжани Єгорової назвала краще покарання для матері-зрадниці

Єгорова підтримала Путіна

Актриса в соцмережах публічно заявила про підтримку Путіна. Вона зазначила, що не вважає політика-окупанта винним у тому, що відбувається на її батьківщині.

Шанувальники і колеги були шоковані визнанням телеведучої, що призвело до гучного скандалу.

Нагадаємо, дочка Сніжани Єгорової, телеведуча Стася Ровінська прокоментувала важкі стосунки з мамою.

Раніше скандально відома київська викладачка Київського університету імені Драгоманова Євгенія Більченко заявила про готовність "померти за російський світ". Про це вона заявила під час хвастощів своїм весіллям в Санкт-Петербурзі.

Читайте також:

війна в Україні Сніжана Єгорова війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:59

"Залишають міни під тілами вбитих українців": розкрито нові звірства окупантів

20:53

Над містом гриб від вибухів: у Кривому Розі повідомляють про два "прильоти"

20:25

"Хто пише букву Z - так пішли вони в ...": Андрій Макаревич висловився про російську пропаганду

20:25

Несуться потужні грози і страшна спека: синоптики назвали найспекотніші дніВідео

20:20

Німеччина зважилася озброїти Україну: ЗСУ для битви з РФ отримають САУ Gepard та БМП MarderВідео

Реклама
20:10

Прикмети на 30 травня: що не можна робити і як уберегти будинок від бідиВідео

19:45

Українські військові ліквідували ще одного російського командираВідео

19:34

Віддача гарантовано прилетить: чому буряти скоро почнуть бити росіянПогляд

19:28

"А я попереджала вас про війну": дочка Єгорової розповіла про скандальне листування з мамоюВідео

19:24

Макрон та Шольц вимагають від Путіна звільнити 2500 полонених захисників МаріуполяВідео

19:16

Чи загрожує Україні спалах холери через війну: відповідь МОЗ

19:14

Гороскоп на червень 2022 року для Дів: астролог розповіла, чого чекати у коханні, роботі й фінансахВідео

18:47

"Пекельна вечірка": ЗСУ знищили живу силу і техніку ворогаВідео

18:46

У Зеленського закликали повернути РФ за залізну завісу: за якої умови

18:44

"Артист, який показав справжні яйця": Alyona Alyona назвала супер-приклад для українського шоубізу

18:35

Перемовини без Путіна приречені на провал: РФ - така країна, де ніхто нічого не вирішує - ЗеленськийВідео

18:20

"Посадить і загризе": журналістка з РФ розповіла, як починалася кар'єра Скабєєвої

18:15

У Росії здали позиції окупантів: ЗСУ дали по зубах армії ПутінаВідео

17:49

Де та коли дивитися другий міжнародний благодійний телемарафон Save Ukraine — #StopWar

17:41

Окупанти несуть суттєві втрати: ЗСУ пішли в контрнаступ на ПівдніВідео

Реклама
17:27

Тільки не починай: самі нестерпні колишні за знаком зодіаку

17:04

Мінська-3 не буде, або як Німеччина і Франція не вивчили урокиПогляд

17:03

5-місячній доньці Романа Сасанчина потрібна операція - дівчинці діагностували гемангіому

17:03

Ціни на газ для населення: в Україні зробили важливу заявуВідео

16:42

Росія може обстріляти Білорусь та влаштувати повалення Лукашенка - InformNapalmВідео

16:30

"Це їй зробить боляче": дочка Сніжани Єгорової назвала краще покарання для матері-зрадниці

16:20

Дочка Заворотнюк вперше розповіла про лікування матері

16:15

Путін хоче переговорів з Україною: Макрон і Шольц зажадали від президента РФ вивести військаВідео

16:06

Гороскоп на червень 2022 року для Левів: великий прибуток, сюрприз на роботі й любовний трикутникВідео

15:53

"Ми не візьмемо їх до складу України": Данілов висловився про часті "хлопки" в Бєлгороді і Курську

15:49

"Поступки територіями" в обмін на завершення війни з РФ: Подоляк різко відповів на ініціативиВідео

15:42

Молодик в травні 2022: що потрібно робити, щоб не накликати біду і залучити в дім удачу

15:39

Порошенка вдруге не випустили з УкраїниВідео

15:04

Простий і дуже корисний салат з 3 інгредієнтів: смачний рецепт за 5 хвилинВідео

15:04

Прикмети на 29 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14:48

"Референдуми" в окупації і війна в Україні до кінця 2022 року: в ГУР розкрили плани Путіна

14:38

Зґвалтували і вкололи невідомий препарат: українські військові розповіли про тортури в полоні РосіїВідео

14:23

Франкенштейни з Кремля: як за допомогою біолабораторій Путін розлюднює СШАПогляд

14:15

Бійці ЗСУ вдало обкатали французькі "Цезарі": 155-мм снаряди впали на голови окупантівВідео

14:03

Порошенко вдруге намагається перетнути кордон з Польщею - ЗМІВідео

Реклама
13:50

"З дитинства мріяла стати десантником": красуня Ольга стала "очима" української артилеріїВідео

13:49

Потужна допомога ЗСУ: США відправлять Україні РСЗВ HIMARS з дальністю пуску до 300 км – WSJ

13:47

Зеленський розповів, якою бачить перемогу у війні та що буде з Кримом і Донбасом

13:10

У Росії був чемпіоном, а в Україні став добривом: ЗСУ ліквідували окупанта-пейнтболістаВідео

13:08

Ефект бумерангу в дії: солдати РФ почали масово гвалтувати росіянок в Бєлгородській областіВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 29 травня 2022: Левам – успіх і гроші, Водоліям - підказки долі

12:45

За крейсером "Москва" підуть інші кораблі: Україна отримує протикорабельні ракети HarpoonВідео

12:23

"Вбити українських дітей": Подоляк розповів, як Мединський проговорився про мету "спецоперації"

12:19

Україна воюватиме з Росією до переможного фіналу: Подоляк назвав наслідки бездіяльності Заходу

11:55

Парк артилерії поповнюється: в Україну надійшли американські САУ М109

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти