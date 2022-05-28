"А я попереджала вас про війну": дочка Єгорової розповіла про скандальне листування з мамою

Стася Ровнська і Сніжана Єгорова / instagram.com/sia_rovinska

Старша дочка Сніжани Єгорової, ведуча програми Твій день Стася Ровінська зізналася, що у неї ніколи не було теплих стосунків зі знаменитою мамою.

За словами Стасі, Сніжана Єгорова багато грала на публіку, а вдома було все по-іншому. Їхні стосунки зіпсувалися ще задовго до початку війни.

В останньому своєму інтерв'ю Аліні Доротюк ведуча зізналася, коли побачила пости Єгорової про Бучу і про те, що всі трупи українців – фейк, вона не витримала.

"Мені хотілося почути, що вона собі думає. Я просто кричала, вона робила вигляд, що не розуміє, що відбувається. "А чого ти кричиш? Ти жива, з тобою все добре? Ну і все". У мене було спустошення. Але після цього у мене немає ніяких ілюзій з цього приводу", - прокоментувала Стася.

Ровінська допустила, що її матері за всі ці проросійські висловлювання можуть платити.

"Коли вона почала висловлюватися з приводу війни і підтримувати політику Путіна і говорити, що в Україні фашисти, нацисти. Я знаю цю людину, так, вона неадекватна, але вона ніколи не була настільки ... або їй гроші платять за це, або... Ну що з нею сталося. Мені це складно пояснити. Людина стільки часу прожила в Україні, вона просто бреше. Коли людина відверто бреше, я знаю, що вона так ніколи не думала, а тут раптом почала і бреше публічно. І ти розумієш, що це твоя мама, яка б вона там не була. Була якась надія, що я їй подзвоню і вона якось прийде до тями", - поділилася Ровінська.

Стася згадала, що коли російські війська вторглися повномасштабно на територію України, вона написала мамі.

Тоді Ровінська з маленькими дітьми перебувала в бомбосховищі. І відповідь матері її шокувала:

"Я їй писала, коли все почалося. Ми були в підвалі і мій син плакав, спав на підлозі. Я їй послала відео, кажу: "Ми зараз сидимо в підвалі, що ти кажеш, що по військових об'єктах стріляють. Тут всюди стріляють". Тоді вона відповіла щось таке, типу: "Я всіх попереджала, що буде війна, ви мені не повірили. Що тепер, сидите". Це вона своїм родичам таке відповіла", - поділилася Стася.

Ровінська додала, що для неї стало очевидно те, що Єгорова готова робити що завгодно, щоб про неї говорили.

"Взагалі неважливо, що там буде з сім'єю. У неї манія величі якась", - додала ведуча.

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Єгорова підтримала Путіна

Актриса в соцмережах публічно заявила про підтримку Путіна. Вона зазначила, що не вважає політика-окупанта винним у тому, що відбувається на її батьківщині.

Шанувальники і колеги були шоковані визнанням телеведучої, що призвело до гучного скандалу.

Нагадаємо, дочка Сніжани Єгорової, телеведуча Стася Ровінська прокоментувала важкі стосунки з мамою.

Раніше скандально відома київська викладачка Київського університету імені Драгоманова Євгенія Більченко заявила про готовність "померти за російський світ". Про це вона заявила під час хвастощів своїм весіллям в Санкт-Петербурзі.

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