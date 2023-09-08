Пропадає він: у путіністки Успенської прямо під час концерту зник голос

Скандально відома своєю підтримкою кривавого путінського режиму зірка блатної музики Любов Успенська (колись носила прізвище Сіцкер і народилася-жила в Києві) потрапила в досить ганебний конфуз безпосередньо під час концерту.
Успенська співала під мінусову фонограму свій тужливий хіт "По полюшку" на концерті "Російського радіо" (яке входить в медіахолдинг, яким володіє один з путінським поплічників Володимир Кисельов). Але раптово у неї пропав голос.
Успенська намагалася зробити хорошу міну при поганій грі - почала закривати мікрофон і махати руками звукорежисеру ‒ мовляв, пристрій перестав працювати. Однак мікрофон все ж був справним, цілком ймовірно. А Успенська, несолоно хлібавши, пішла зі сцени за лаштунки.
Нагадаємо, співачка-зрадниця Любов Успенська завжди була артисткою другого ешелону, і слава більш успішних виконавців не дає їй спокою. Після від'їзду Алли Пугачової з рф через незгоду з війною в Україні, "баба Люба" щиро сподівається зайняти її місце.
Сама Любов Успенська нещодавно здивувала своїм чином на одному з концертів. Зокрема, співачка з'явилася практично в спідньому і в високих чоботях. Як би вона не хотіла виглядати молодою, рухається вона як 70-річна "баба Люба".
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