Програв битву: у США помер легендарний співак

Кантрі-співак Тобі Кіт відчайдушно боровся з раком шлунка.

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Тобі Кіт програв битву з раком / Колаж Главред, фото Instagram/tobykeith

У США помер легендарний артист і музикант, виконавець кантрі-музики, один із найпопулярніших у 2000-2010 роках у своєму стилі - Тобі Кіт.

Як повідомляє видання Page Six, йому було 62 роки.

"Тобі Кіт мирно помер учора ввечері 5 лютого в оточенні своєї сім'ї", - йдеться в заяві.

"Він вів свою боротьбу з витонченістю і мужністю. Будь ласка, поважайте приватне життя його сім'ї в даний час", - написали вони.

Виконавець пісні "Повинен був бути ковбоєм" уперше оголосив про свій діагноз у червні 2022 року після того, як уже пройшов велике лікування.

"Останні 6 місяців я отримував хіміотерапію, променеву терапію та операцію. Поки все добре", - поділився він тоді.

"Мені потрібен час, щоб дихати, відновитися і розслабитися", - говорив тоді артист.

Лише шість місяців потому Кейт назвав свою боротьбу з хворобою "досить виснажливою", але намагався повернутися в "бойову форму".

Схоже, він заявив, що "почувається досить добре"; проте він, як і раніше, був стурбований своїм прогнозом.

Лише кілька тижнів тому співак повідомив, що під час інтенсивного лікування він знайшов спокій завдяки своїй непохитній вірі.

"Я дійшов до того, що мене влаштовувало все, щоб не сталося", - сказав він 9News.

Він подякував своїй дружині Тріші за те, що вона була "найкращою медсестрою", яку він міг мати поруч.

На відео - одна з найбільш популярних пісень артиста:

Раніше Король Великої Британії Чарльз і Кейт Міддлтон оголосили про свої операції з різницею всього в кілька годин. Однак принцеса Уельська вважала за краще зберегти деталі своєї процедури в секреті, тоді як король був "відкритою книгою".

Пізніше королівський палац оголосив про те, що у Короля Чарльза під час операції на простаті виявили онкологію в іншому місці.

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