"Продасть матір рідну": у Росії викрили ошуканку Лоліту

У Росії викрили ошуканку Лоліту/ скріншот

У Росії з початком мобілізації багато артистів скасували свої концерти, але не Лоліта Мілявська.

Вона записала відеозвернення, в якому заявила, що "концерти зараз необхідні людям як ніколи".

Блогер Рустам Солнцев пояснив таке "сміливе" рішення співачки.

"Вона закликає: "Народ, заспокойтеся, ми психотерапевти. Досить паніки. Квіти цвітуть, метелики літають, а хрущі прямо зараз злетіти з цього куща на наступний". Я не вірю жодному слову Лоліти. Це така брехушка на довірі. І ви збираєтеся їй вірити? Ви мамі своїй повинні вірити, батькові, своїм дітям. Не треба надавати значення тому, що говорять ці люди. Вони продадуть матір рідну і грошей багато не візьмуть", - заявив він.

Раніше 58-річна співачка Лоліта Мілявська, яка народилася в Мукачеві, але підтримує вбивства мирних українців російськими солдатами, розповіла, що відчуває вдячність до Росії за можливості, які отримала від країни для реалізації себе як артиста.

Також ми писали, що російська співачка Лоліта поскаржилася на ціни на продукти, які значно збільшилися після введених проти РФ санкцій. Обдирати людей - це зовсім не патріотично, заявила артистка.

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