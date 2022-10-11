Принцеса Діана ненавиділа б Меган Маркл: дворецький Леді Ді зробив зізнання

Принцеса Діана не прийняла б Меган Маркл / ua.depositphotos.com

Коли в житті принца Гаррі з'явилася Меган Маркл, ЗМІ і навіть його сім'я зрозуміли, що він знайшов в американській акторці - він побачив в ній ніжність і бунтарський дух його матері, покійної принцеси Діани.

Однак порівнювати їх не можна. Більш того, будь Леді Ді жива, вона б зненавиділа свою буремну і нестриману невістку. Такої думки дотримується дворецький і найближчий друг Діани Спенсер Пол Баррелл.

"Існує певна схожість в тому, що як Меган, так і Діана явно мали тертя і проблеми в королівській родині - вони обидві сильні жінки, які хотіли стояти на своєму. Діана пишалася б тим, що Гаррі і Меган вирішили піти і прокласти свій власний шлях", - говорить Баррелл в інтерв'ю для Closer.

Однак на цьому схожість між Меган і Діаною закінчується. Дворецький переконаний, що прагнення Маркл прославитися і привернути до себе увагу скандалами привело б Королеву сердець в жах. Така поведінка дружини Гаррі неминуче призвела б до конфлікту між жінками.

Тому Баррелл вважає, що порівнювати Діану і Меган не можна. Одній потрібна слава, інша всього лише хотіла миру. "Меган пережила лише малу дещицю того, через що пройшла Діана. Вона була в королівській родині 20 місяців; для Діани це тривало 16 років! Меган було набагато легше, ніж Діані. У 36 років Меган знала, у що вплутується, на відміну від Діани, яка була всього лише підлітком. Члени королівської сім'ї вітали Меган з розпростертими обіймами, а Діану - ні. В глибині душі Діана хотіла робити добро. Навіть після того, як вона пішла з королівської сім'ї, вона залишилася вірна своїй моралі і не гналася за славою і багатством. Вона поставила благодійність і своїх хлопчиків на перше місце", - переконаний він.

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