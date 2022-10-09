Найгірший кошмар леді Ді: збулося страшне пророцтво принцеси Діани

Чого боялася принцеса Діана / ua.depositphotos.com

Принцеса Діана за життя часто користувалася послугами тлумача снів Джоан Хенджер, з якою ділилася своїми найпотаємнішими страхами.

Австралійське видання New Idea цитує Хенджер - жінка розповіла, які побоювання леді Ді стали пророчими.

Так тлумач снів зазначає, що Діана Спенсер завжди боялася, що королівський протокол, якому змушені підкорятися її діти, одного разу стане причиною розколу між братами, адже Вільяму колись належить стати королем, а Гаррі занадто вразливий. Страхи про те, що її сини можуть піти різними шляхами, Діана не раз записувала в свій щоденник сновидінь.

"Вона турбувалася про хлопчиків, чи зможуть вони жити і працювати з королівським протоколом. Вона говорила, що це дуже непросто. Час від часу вона говорила з хлопчиками про такі дрібниці. Вона давала їм стільки порад, скільки могла, але більше думала про це", - розповідає Хенджер.

Жінка переконана, що не останню роль в тому, що зараз Вільям і Гаррі побили горщики, зіграв той факт, що після розлучення принцеси Діани і Чарльза, який на той момент носив титул принца Уельського, леді Ді відсторонили від виховання синів. З Вільяма "робили" майбутнього короля, а Гаррі був наданий сам собі і потребував підтримки, якої у нього не було.

Раніше "таємний син" короля Чарльза III і королеви Камілли, австралієць Саймон Чарльз Доранте-Дей, зажадав, щоб йому віддали титул принца Уельського, наслідного принца Британії, який зараз носить Вільям.

Також зірковий екстрасенс Макс Гордєєв зробив прогноз, скільки триватиме правління короля Чарльза III, найстарішого монарха Європи, на британському престолі.

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