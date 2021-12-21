Принц Гаррі і Меган Макрл планують завести третю дитину вже влітку 2022

Пара скористається ЕКЗ для появи на світ їх наступного нащадка.
У 2019 році принц Гаррі в інтерв'ю для британського Vogue заявив, що на своєму прикладі готовий показати як кожен може допомогти у вирішенні проблеми перенаселення планети, і, як результат, її забруднення. Все дуже просто - він урочисто пообіцяв не заводити більше двох дітей.
Але тепер, незабаром після народження у герцогів Сассекських другої дитини-дочки на ім'я Лілібет (вона з'явилася на світ 4 червня 2021 року), людина, наближена до вінценосного подружжя розповіла, що вони планують завести третю дитину.
Гаррі і Меган планують зайнятися цим питанням влітку, коли Лілібет виповниться рік, і дівчинка буде більш самостійною. Вони, скоріш за все, будуть використовувати для зачаття ЕКЗ.
Що ж сталося з обіцянкою принца Гаррі не заводити більше двох дітей? І на це питання у інсайдерів знайшлася відповідь: "Вони (герцог і герцогиня Сассекські - прим. редактора) вважають, що можуть внести більший позитивний внесок у світ, виховуючи розумних, поінформованих дітей, які залишаться такими ж і в дорослому житті. Вони вважають, що позитивні сторони цього переважують можливі ризики для клімату".
До того ж, після появи Лілібет, старший син Меган і Гаррі Арчі (народився 6 травня 2019 року) просить у батьків маленького братика.
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