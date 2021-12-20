Катя Осадча та Юрій Горбунов у вишиванках хрестили молодшого сина Данила на Аскольдовій могилі

У малюка в цей день відбулося потрійне свято.
19 грудня 2021 року на День святого Миколая Юрій Горбунов і Катя Осадча хрестили свого молодшого сина Данила. В цей же день карапузові виповнилося 4 місяці.
Невелика церемонія відбулася в Києві, в Церкві святого Миколая на Аскольдовій могилі. У церкві було небагатолюдно - Данила Горбунова хрестили в оточенні найближчих.
При хрещенні малюкові дали ім'я Микола, на честь святого Миколая-покровителя дітей і моряків.
Хто став хрещеними батьками малюка поки не відомо. Серед гостей на обряді були присутні Потап і Настя Каменських, так як Олексій Потапенко доводиться хрещеним батьком старшому синові Осадчої і Горбунова Івану.
Очевидно, для запрошених на хрестини гостей був певний дрес-код - і чоловіки і жінки були присутні на церемонії в нарядах з українською вишивкою та етнічними мотивами.
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