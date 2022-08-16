"Придумали заміну Кобзону": Баскову дісталося за відмову підтримати окупацію України

Микола Басков / скріншот

У Росії несподівано накинулися на Миколу Баскова, який підтримує військове вторгнення РФ в Україну.

84-річний поет Ілля Рєзнік вважає, що співак довго намагався всидіти на двох стільцях пише prozvezd.

Він нагадав, що у 2014 році Басков не рвався підтримувати ініціативи Путіна - виступити в Криму він відмовився через страх втратити доходи з концертів на Україні.

"Зараз придумали заміну Кобзону - його наступником називають Миколу Баскова. Навіщо людей смішити? Це не смішно, а трагічно. Як можна назвати наступником Кобзона Баскова, який не може визначитися з усвідомленням того, що відбувається в нашій країні? Басков заявляє: то Крим не наш, то наш. Він кидається з боку в бік. У 2014 році він не підписав листа на підтримку Президента, тому що боявся втратити величезні гонорари від українських олігархів", - заявив Рєзнік.

Нагадаємо, раніше Микола Басков, який активно підтримує війну в Україні, загруз в гей-скандал.

Шоумен Рустам Солнцев розповів, що раніше Микола Басков продюсував і одночасно любив Алекса Малиновського, але пара розлучилася.

Читайте також: