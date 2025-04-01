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Зрадниці під копірку: запроданки, які стали копією одна одної

Олена Кюпелі
1 квітня 2025, 14:10
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Стужук, Лорак, Сєдокова та інші - як українські зрадниці схожі одна на одну.
Зрадниці України - на одне обличчя
Зрадниці України - на одне обличчя / Колаж Главред, фото Instagram/sofia_stuzhuk, annasedokova

Зрадниці України, які наплювали на свою країну і на те, що Росія планомірно знищує їхню батьківщину, продовжують жити свої розкішні життя, народжувати дітей і ходити по пластичних хірургах.

І незважаючи на те, що живуть вони в різних країнах і в терористичній Росії, вони все одно як дві краплі води схожі між собою. Чи то їздять до одного й того ж лікаря, чи то життєві "цінності" роблять їх однаковими. Главред проаналізував, хто з них і як схожий один на одного.

Особливо, такими однаковими типажами славляться такі знаменитості: співачка Анна Сєдокова, вічно вагітна блогерка Софія Стужук, співачки Анна Асті та Марув, мовчунка Ліза Ющенко та російська блогерка Оксана Самойлова, яка хоч і не українка, але живе з репером з Одеси Джиганом. Ну і як же до цього списку не додати цинічну зрадницю Ані Лорак.

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Усі ці панянки на деяких фото просто не відрізняються між собою.

Стужук і Сєдокова

Стужук і Сєдокова - вгадайте хто
Стужук і Сєдокова - вгадай хто / Фото Instagram/annasedokova, sofia_stuzhuk
Стужук і Сєдокова - вгадайте хто
Стужук і Сєдокова - вгадай хто / Фото Instagram/annasedokova, sofia_stuzhuk

Сєдокова і Самойлова

У запроданки Сєдокової взагалі цікавий типаж - вона начебто була створена для того, щоб стати зрадницею, і щоб решта запроданок мали схожу "ідентифікацію".

Одним словом, Сєдокова - це і Самойлова, і Стужук, і навіть Лорак.

Самойлова - копія Сєдокової
Самойлова - копія Сєдокової / Фото Instagram/ samoylovaoxana

Сєдокова та Ліза Ющенко

Попри те, що Ліза Ющенко публічно не підтримала війну, але й підтримки від неї не було ніякої. Вона мовчить про те, що Росія напала на Україну, ходить на тусовки зі своїми російськими подругами і нахвалює російські салони краси. Тобто живе собі відмінно, не згадуючи про те, що РФ творить на її батьківщині - Україні.

Ліза Ющенко і Сєдокова - сестри за зовнішністю
Ліза Ющенко та Сєдокова - сестри за зовнішністю / Фото Instagram/liza_u, annasedokova
Ліза Ющенко і Сєдокова - сестри за зовнішністю
Ліза Ющенко та Сєдокова - сестри за зовнішністю / Фото Instagram/liza_u, annasedokova

Повалій та Анна Асті

Найцинічніша і найпідліша з усіх зрадниць - це українська співачка Таїсія Повалій. Вона не просто живе і будує кар'єру в терористичній Росії, а й всіляко підтримує терориста-Путіна, повторюючи кремлівські методички і розпалюючи ненависть до України та українців, яких вона сама особисто ненавидить.

Повалій і Асті - теж схожі
Повалій та Асті - теж схожі / Фото Instagram/ tpovaliyofficia, asti
Повалій і Асті - теж схожі
Повалій та Асті - теж схожі / Фото Instagram/ tpovaliyofficia, asti

Лорак і Стужук

Стужук виглядає трохи молодшою, але на фото вони все одно схожі між собою.

Стужук
Стужук "у 90х" - копія Лорак / Фото Instagram/sofia_stuzhuk

Лорак та її спроби виглядати молодшою.

Лорак біля стіни
Лорак біля стіни / Фото Instagram/anilorak

Анна Асті та Марув

Марув також мовчить про війну і продовжує записувати нікому непотрібні треки.

Асті будує кар'єру в Росії
Асті будує кар'єру в Росії / Фото Instagram/asti
Никому не нужная молчунья Марув
Нікому не потрібна мовчунка Марув / Фото Instagram/maruvofficial

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Раніше також Главред писав про те, що зрадниця Ліза Ющенко вигуляла в Москві сукню за $3,3 тис. і сумку понад $30 тис.

Напередодні, блогерка українського походження Софія Стужук, яка категорично відмовляється висловлюватися на свою аудиторію щодо злочинної війни, яку Росія розв'язала проти України, народила свою п'яту дитину в присутності старших дітей.

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Хто така Анна Сєдокова

Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків.

Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

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Ані Лорак Анна Сєдокова Ліза Ющенко новини шоу бізнесу
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