Співачка-запроданка втекла з обожнюваної нею РФ до США.

Наташа Корольова розсердила пропагандистів жовто-блакитною сукнею / instagram.com/koroleva__star

Співачка Наташа Корольова родом з Києва, проте про своє українське коріння лицемірна артистка згадує виключно з метою вигоди. Про війну на своїй батьківщині вона замовчує, продовжує виступати в РФ, і гаряче підтримує чоловіка-путініста Тарзана.

Втім, від загнивання в країні-агресорі Королева вирішила втекти до адекватної частини своєї сім'ї - мами і старшої сестри, які живуть в США. Там вона відзначила новорічні свята.

Втім, не стала зрадниця і упускати можливість заробити грошей на концертах "загниваючого Заходу". І тут же потрапила в гучний скандал через невдалий, на погляд інфікованих російською пропагандою людей, вибір вбрання.

Під час концерту Корольової в Маямі одна з дівчат її шоу-балету була одягнена в спідницю в кольорах українського прапора - синьому і жовтому. У соціальних мережах співачку заплювала аудиторія, заради якої вона зрадила Україну.

Співачку обзивали останніми словами, адже розгледіли в цьому підтримку України. Скептики, втім, відзначають, що це може бути випадковістю. Однак це зовсім не заважає їм продовжувати змішувати з брудом горе-українку, яку ще нещодавно "обожнювали".

Наташа Корольова розсердила пропагандистів жовто-блакитною сукнею / соцмережі

Раніше Наташа Корольова, яка досі не висловилася про війну на батьківщині, влаштувала дивні танці в громадському туалеті. На своїй сторінці в Instagram скандальна артистка опублікувала відео, на якому вона разом з подругою "дригалися" у вбиральні.

Також українська співачка Ірина Білик, виступаючи з благодійним концертом в Майамі, викликала на сцену маму любительки "русского міра" і терориста-Путіна Наташі Корольової, Людмилу Поривай.

Білик заявила, що зять-стриптизер, який підтримує війну в Україні та звірства російської армії щодо мирного населення, "р...проте". Мама Корольової радісно відреагувала на цю звістку.

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