Корольова вперше висловилася матір, яка підтримала Україну

49-річна співачка Наташа Корольова, яка досі вперто "не помічає" військового вторгнення Росії на свою Батьківщину Україну, на новорічні свята полетіла до США.
На своїй сторінці в Instagram вона показала, як відвідувала матір.
Вона опублікувала спільні кадри з Людмилою Поривай, яка раніше виступила на підтримку України у війні проти Росії.
"Будьте мудрішими і бережіть своїх близьких, навіть якщо в чомусь ваші погляди не збігаються", - прокоментувала кадри з матір'ю Королева.
Раніше Наташа Корольова, яка досі не висловилася про війну на батьківщині, влаштувала дивні танці в громадському туалеті.
На своїй сторінці в Instagram скандальна артистка опублікувала відео, на якому вона разом з подругою "дригалися" в туалеті.
"Нова рубрика - танці в тубзику!",- прокричала Королева, після чого стала звиватися перед камерою.
Нагадаємо, раніше українська співачка Ірина Білик, виступаючи з благодійним концертом в Майамі, викликала на сцену маму любительки "руского міра" і терориста-Путіна Наташі Корольової, Людмилу Поривай.
Білик заявила, що зять-стриптизер, який підтримує війну в Україні та звірства російської армії щодо мирного населення, "г**но". Мама Корольової радісно відреагувала на цю звістку.
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