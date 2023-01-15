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Корольова вперше висловилася матір, яка підтримала Україну

15 січня 2023, 09:39
Наташа Корольова опублікувала спільні кадри з Людмилою Поривай, яка раніше виступила на підтримку України у війні проти Росії.
Наташа Корольова
Наташа Корольова / скріншот

49-річна співачка Наташа Корольова, яка досі вперто "не помічає" військового вторгнення Росії на свою Батьківщину Україну, на новорічні свята полетіла до США.

На своїй сторінці в Instagram вона показала, як відвідувала матір.

Вона опублікувала спільні кадри з Людмилою Поривай, яка раніше виступила на підтримку України у війні проти Росії.

"Будьте мудрішими і бережіть своїх близьких, навіть якщо в чомусь ваші погляди не збігаються", - прокоментувала кадри з матір'ю Королева.

Наташа Корольова з матір'ю
Наташа Корольова з матір'ю / скріншот

Раніше Наташа Корольова, яка досі не висловилася про війну на батьківщині, влаштувала дивні танці в громадському туалеті.

На своїй сторінці в Instagram скандальна артистка опублікувала відео, на якому вона разом з подругою "дригалися" в туалеті.

"Нова рубрика - танці в тубзику!",- прокричала Королева, після чого стала звиватися перед камерою.

Нагадаємо, раніше українська співачка Ірина Білик, виступаючи з благодійним концертом в Майамі, викликала на сцену маму любительки "руского міра" і терориста-Путіна Наташі Корольової, Людмилу Поривай.

Білик заявила, що зять-стриптизер, який підтримує війну в Україні та звірства російської армії щодо мирного населення, "г**но". Мама Корольової радісно відреагувала на цю звістку.

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Автор: Сергій Кущ
Наташа Корольова новини шоу бізнесу
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