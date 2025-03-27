Кабінет і харчування: Єфремову запропонували посаду директора швейної фабрики

Під час відбування покарання актор працював на швейному підприємстві.

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Єфремову запропонували посаду директора швейної фабрики / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/mash

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Машков вважає, що повернення до життя "з гріхом" - це теж шлях

Гендиректор швейної фабрики пообіцяв забезпечити артиста житлом в Іваново

Художній керівник Московського театру імені Олега Табакова Володимир Машков скептично ставиться до повернення актора Михайла Єфремова до професії після звільнення з колонії, а тим часом в Іваново артистові пропонують обійняти посаду директора швейної фабрики. Про це повідомляють росЗМІ.

Зокрема, Машков вказав на те, що давно не бачив колегу, через що йому "важко про це говорити".

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"Але сподіваюся, що людина відновиться після цієї величезної для нас усіх трагедії. І я впевнений, що ця історія на нього вплине, що він захоче приносити користь", - сказав актор.

Він також підкреслив, що повернення до життя "з тим вантажем і гріхом" - це теж шлях.

Тим часом заслуженому артисту РФ Михайлу Єфремову запропонували обійняти посаду комерційного директора Іванівської швейної фабрики після умовно-дострокового звільнення. Пропозицію артисту зробив гендиректор підприємства Юрій Лук'янчиков.

За словами чоловіка, він є шанувальником творчості актора і хоче йому допомогти.

"А куди йому влаштовуватися? Нікуди. У новинах-то сказали, що його на роботу ніхто брати не хоче", - сказав Лук'янчиков.

Гендиректор швейної фабрики зазначив, що артиста також готові забезпечити житлом у місті Іваново, надати йому харчування, кабінет і службовий автомобіль. Також Єфремова хочуть залучити до роботи з дітьми в театральному гуртку. При цьому Лук'янчиков підкреслив, що актор може перебувати в Москві й іноді приїжджати на підприємство.

Зазначимо, що під час відбування покарання актор працював на швейному підприємстві. 9 квітня засуджений звільниться з бєлгородської колонії за УДЗ.

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За що отримав термін Єфремов:

Нагадаємо, 8 червня 2020 року російський актор Михайло Єфремов у стані алкогольного сп'яніння врізався в авто росіянина Сергія Захарова. У результаті Захаров помер від отриманих у ДТП травм.

21 і 22 жовтня в Москві відбулося слухання за апеляцією Єфремова. У своєму останньому слові Єфремов попросив скасувати ув'язнення.

Московський міський суд за результатами розгляду апеляції скоротив Єфремову термін ув'язнення в колонії з 8 років до 7,5 після виплати компенсації потерпілим у залі суду.

Актора відправили проходити покарання до виправної колонії №4 Бєлгородської області.

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Хто такий Михайло Єфремов Михайло Єфремов - радянський і російський актор театру, кіно, телебачення, озвучування і дубляжу, сценарист, театральний режисер, телеведучий; заслужений артист РФ (1995), лауреат Державної премії РФ (2001), двох кінопремій "Ніка" (2002, 2016) і премії "ТЕФІ" (2017). Єфремов народився 10 листопада 1963 року в Москві в театральній сім'ї - актора Олега Єфремова (1927-2000) і актриси театру "Современник" Алли Покровської (1937-2019). Дідусь Михайла Єфремова - оперний режисер Борис Покровський. Єфремов знявся в десятках кінофільмів, а також грав багато ролей у театрі. У березні 2018 року під час вистави "Не ставай чужим" у Самарському театрі опери та балету глядачі висловили невдоволення якістю виступу Єфремова: артист говорив невиразно і, за деякими думками, був п'яний. У відповідь Єфремов зупинив спектакль і вступив у суперечку з публікою, використовуючи нецензурну лексику Артист, який грав в "Антикілері", "Солдатах" та інших російських фільмах і серіалах, до "п'яної" ДТП не підтримував політику Путіна. У 2014 році він засудив окупацію Криму, а 2015 року потрапив до "Білого списку" Мінкульту України, куди вносили прізвища культурних діячів, які не підтримують режим Кремля. Також Єфремов критикував Путіна і читав вірші в рамках проєкту "Громадянин поет", у яких його висміював. Тоді актора вважали опозиціонером. Однак пізніше Єфремов виправдався за висміювання Путіна. "Я не маю відношення до опозиції, не маю відношення до політики. Нічого не маю проти особистості Путіна. Чому я повинен погано ставитися до людини, яка нас годує - нас, людей мистецтва, діячів кіно... Я артист, клоун, а не опозиціонер. Це моя робота", - передавав слова Єфремова його адвокат.

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