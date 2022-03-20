Сказав правду - ворог народу: Комаровський, Єфросиніна та інші потрапили "чорний список" Росії

Комаровський, Єфросиніна та інші потрапили "чорний список" Росії / соцмережі

Противники війни в Україні потрапляють в нові і нові списки так званих "ворогів російського народу".

У черговий перелік "неугодних" потрапили телеведучий Дмитро Комаров, ведуча Маша Єфросиніна і доктор Євген Комаровські. Про це вони повідомили на своїх сторінках в Instagram.

instagram.com/komarovmir/

instagram.com/doctor_komarovskiy/

instagram.com/mashaefrosinina/

Такі новини з Росії Наші знаменитості прийняли як нагороду за те, що говорять правду.

Разом з Комаровим, Єфросиніною і Комаровським в цей список потрапили: боксер Володимир Кличко, російський журналіст Юрій Дудь, письменник Борис Акунін, музикант Макаревич Андрій Макаревич, актор Данило Козловський, співак Борис Гребенщиков, опозиціонер Олексій Навальний і багато інших.

Нагадаємо, російський рок-музикант, лідер гурту Машина Времени Андрій Макаревич запевнив, що якщо президент РФ Володимир Путін "натисне ядерну кнопку", то весь світ "зітре з лиця землі Росію". Причому, за його словами, це буде зроблено з полегшенням.

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