Сказав правду - ворог народу: Комаровський, Єфросиніна та інші потрапили "чорний список" Росії

Список артистів, які говорять про те, що відбувається в Україні стає все більше.
Противники війни в Україні потрапляють в нові і нові списки так званих "ворогів російського народу".
У черговий перелік "неугодних" потрапили телеведучий Дмитро Комаров, ведуча Маша Єфросиніна і доктор Євген Комаровські. Про це вони повідомили на своїх сторінках в Instagram.
Такі новини з Росії Наші знаменитості прийняли як нагороду за те, що говорять правду.
Разом з Комаровим, Єфросиніною і Комаровським в цей список потрапили: боксер Володимир Кличко, російський журналіст Юрій Дудь, письменник Борис Акунін, музикант Макаревич Андрій Макаревич, актор Данило Козловський, співак Борис Гребенщиков, опозиціонер Олексій Навальний і багато інших.
Нагадаємо, російський рок-музикант, лідер гурту Машина Времени Андрій Макаревич запевнив, що якщо президент РФ Володимир Путін "натисне ядерну кнопку", то весь світ "зітре з лиця землі Росію". Причому, за його словами, це буде зроблено з полегшенням.
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