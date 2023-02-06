Пожирав колишню очима: стосунки Ігоря Ніколаєва з дружиною зіпсувалися через бюст Наташі Корольової

Скандал, який уклав Ігоря Ніколаєва в лікарню з інфарктом, міг статися в родині артиста через безсоромність Наташі Корольової.

Ігор Ніколаєв і Юлія Проскурякова посварилися через Наташу Корольову / instagram.com/uliaveronika, instagram.com/koroleva__star

Російський співак і композитор Ігор Ніколаєв наприкінці січня потрапив до лікарні з інфарктом. Там артист пережив другий напад, операцію на серці і зараз знаходиться в реанімації.

РосЗМІ поширюють чутки, що до лікарняного ліжка Ніколаєва довели колишня дружина Наташа Корольова, і нинішня дружина Юлія Проскурякова. Близьке оточення артиста стверджує, що в його родині останнім часом почастішали скандали, виною яким, ймовірно, стала Корольова.

За тиждень до першого інфаркту Ніколаєв з колишньою дружиною взяли участь в ток-шоу. У студію Корольова прийшла з таким глибоким декольте, що під час зйомок композитор не зміг дивитися нікуди більше, крім як на груди співачки.

Таке неприкрите жадання нібито помітили не тільки в пресі - Проскурякова, згораючи від ревнощів, влаштувала Ніколаєву грандіозний скандал, і тут серце співака не витримало.

І хоч композитор і співачка-запроданка не перебувають у шлюбі вже більше 20 років (через невірність першого), велика ймовірність, що відпустити Наталю Ніколаєв так і не зміг.

Ігор Ніколаєв потрапив до лікарні

Після повідомлення про госпіталізацію, сам Ігор Ніколаєв вийшов на зв'язок і повідомив, проходить обстеження.

"Почуваю себе добре, сподіваюся зустрітися зі своїми глядачами найближчим часом на запланованих концертах!" - написав музикант в Instagram.

Варто відзначити, що в кінці березня 2020 року Ніколаєв вже потрапляв до лікарні з підозрою на COVID-19, але лікарі виявили у нього пневмонію.

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