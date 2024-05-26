"Зловили 7 кліщів": нова "коханка" Путіна потрапила в конфуз

Скандальна російська чиновниця Катерина Мізуліна (яку вважають новою коханкою диктатора Путіна), потрапила в публічний конфуз.

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"Коханка" Путіна потрапила в публічний конфуз / колаж Главред, скріншоти з відео

Скандально відома російська чиновниця Катерина Мізуліна (яку ЗМІ називають новою коханкою і фавориткою російського диктатора Путіна) потрапила в конфузну ситуацію. Як пишуть російські ЗМІ, вона похвалилася тим, що була в забороненій зоні національного парку "Стовпи" в Красноярському краї.

Фото з поїздки скандальна путіністка і керівниця мракобісної органзиції "Ліги безпечного інтернету" хоч і виклала в закритому Telegram-чаті, але вони швидко витекли у відкриті сегменти Мережі.

Сама Мізуліна безтурботно щебетала - мовляв, гарні були краєвиди в заповіднику і поскаржилася - мовляв, занадто багато кліщів, кілька з яких присмокталися до неї та її супутників.

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"Краса нереальна. Але кліщів там! Ми вчора зловили 7 штук, впитися не встигли, всі живі-здорові", - написала Мізуліна.

При цьому частина парку, в якій прогулювалася Мізуліна, офіційно закрита для відвідувачів до кінця травня 2024 року.

Хто така Катерина Мізуліна Катерина Мізуліна - голова Російської Ліги безпечного інтернету, її мати затята путіністка, яка пропагує антиукраїнські методички Кремля. Батько Мізуліної Михайло Мізулін - професор-філософ, один із провідних учених у Москві.

Мізуліна всіма силами намагається очистити інтернет-простір від критики Путіна і його диктаторських рішень, а також підтримує криваве вторгнення РФ в Україну.

Нова коханка Путіна Катерина Мізуліна - останні новини за темою

Зазначимо, за даними росЗМІ, Путіна засмутило, що його ймовірна коханка Катерина Мізуліна має проблеми через стосунки з ним. Російський диктатор вирішив порадувати її подарунками.

А також, виступаючи в Тюмені перед курсантами командного училища імені маршала інженерних військ А. І. Прошлякова, Катерина Мізуліна цинічно заспівала пісню українського гурту "Бумбокс".

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