Потап показав миле фото своїх улюблених дівчаток

Потам показав своїх милих дівчаток / Instagram

Відомий український продюсер і учасник групи MOZGI Потап похвалився в мережі своїми дівчатками.

Так, в Instagram він показав миле домашнє фото з коханою дружиною, при цьому Настя Каменських була не одна.

На фото, зробленому у вітальні їх заміського будинку, Каменських відображена на фітнес-килимку в компанії улюбленої собачки Мімі.

Співачка в короткому чорному топі і блакитних шортах прилягла на килимок - ймовірно, після тренування, а вірний вихованець сидить поруч із нею. У такому вигляді їх й застав Потап, коли спустився з другого поверху.

"Спускаюся вниз, а там на мене чекають такі дівчата", - написав задоволений репер.

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Раніше Главред писав про те, що Настя Каменських вкотре розбурхала уяву своїх шанувальників запальним виглядом.

Зірка постала в атласному спортивному костюмі зеленого кольору з пір'ям. Вона відкрила своє тіло, спустивши частину одягу з плеча. Тим самим Настя показала своє декольте.

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