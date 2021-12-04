Потап показав миле фото своїх улюблених дівчаток

На фото, зробленому у вітальні їхнього заміського будинку, Каменських відображена на фітнес-килимку в компанії улюбленої собачки Мімі.
Відомий український продюсер і учасник групи MOZGI Потап похвалився в мережі своїми дівчатками.
Так, в Instagram він показав миле домашнє фото з коханою дружиною, при цьому Настя Каменських була не одна.
На фото, зробленому у вітальні їх заміського будинку, Каменських відображена на фітнес-килимку в компанії улюбленої собачки Мімі.
Співачка в короткому чорному топі і блакитних шортах прилягла на килимок - ймовірно, після тренування, а вірний вихованець сидить поруч із нею. У такому вигляді їх й застав Потап, коли спустився з другого поверху.
"Спускаюся вниз, а там на мене чекають такі дівчата", - написав задоволений репер.
Раніше Главред писав про те, що Настя Каменських вкотре розбурхала уяву своїх шанувальників запальним виглядом.
Зірка постала в атласному спортивному костюмі зеленого кольору з пір'ям. Вона відкрила своє тіло, спустивши частину одягу з плеча. Тим самим Настя показала своє декольте.
Читайте також:
- Анна Трінчер виходить заміж: на весілля запросять співати Поплавського і Потапа з Каменських
- У Кам'янському Таврія влетіла в пішоходів, загинули 35-річна жінка та її маленький син
- Груди нарозхрист: Каменських без ліфчика змусила завмирати серця