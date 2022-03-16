"Ви челядь і попелиця": Потап відмовився від усіх російських нагород і накинувся на Бузову

Потап / Instagram

Відомий український продюсер і співак Потап жорстко відповів російській співачці Олі Бузовій на її закиди з приводу концертів зірок з України в РФ.

За словами Потапа, він шкодує про всі проекти з Бузовою, зокрема про запис спільної пісні.

Також Потап заявив, що відмовляється від усіх нагород, отриманих в загарбницькій країні, і запевнив, що більше ніколи не буде там виступати.

На думку артиста, згадка про концерти і премії під час, коли в незалежній державі від російських бомб гинуть діти, м'яко кажучи недоречно.

Колись найпопулярніша блогерка в Росії Оля Бузова в своїх соціальних мережах написала, що в її країні Макс Барських, ВІА Гра, Монатік, "Время і стекло", Настя Каменських і Потап отримали чимало нагород, а їх музика "завжди звучала на російському радіо і телебаченні".

"Я не вірю жодному артистку з Росії, що він не розуміє, що відбувається. Насправді ви все розумієте. Ви служите своєму царю, який в припадку деменції вирішив проковтнути нас і наших дружин, матерів, сестер, дочок і синів. А ви йому слухняно служите, бо боїтеся. Ви челядь і попелиця. Ви тільки робите вигляд, що ви люди", – написав артист.

Потап запевнив, що звірство росіян і їх армії світ не забуде ніколи.

Раніше повідомляли, що український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) відреагував на останні події війни в Україні.

Зокрема, на новини про можливе вторгнення в нашу країну військ Білорусі для підтримки Росії. І назвав глав обох держав - президента РФ Володимира Путіна і самопроголошеного лідера РБ Олександра Лукашенка старичками, схильними до маразму і деменції.

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