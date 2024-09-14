Постарілий Жигунов сильно здав після смерті Заворотнюк

Російський актор Сергій Жигунов, який кілька років грав у ситкомі "Моя прекрасна няня" і був сильно закоханий у російську актрису Анастасію Заворотнюк, яка померла від раку головного мозку, поділився свіжим фото.
Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, Жигунов опублікував фото, яке його шанувальники пов'язали зі смертю Заворотнюк. На фото він виглядає сильно постарілим, блідим і втомленим.
Підписники артиста вважають, що Жигунов важко переносить смерть коханої жінки. До слова, він таки з'явився на похоронах Заворотнюк, але зробив це практично таємно. Його навіть не вдалося сфотографувати на церемонії прощання.
Хто така Анастасія Заворотнюк?
Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.
Анастасія Заворотнюк померла - що відомо:
Нагадаємо, 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.
раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.
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