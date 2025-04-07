Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

На Бориса Джонсона напали на очах п'ятирічного сина - що трапилося

Анна Підгорна
7 квітня 2025, 15:12
86
Третя дружина діяча Керрі Саймондс встигла зняти інцидент.
Борис Джонсон, Керрі Саймондс
Борис Джонсон новини - Керрі Саймондс показала, як політика клюнув страус / колаж: Главред, фото: instagram.com/borisjohnsonuk, instagram.com/carrielbjohnson

Короткий зміст:

  • Керрі Джонсон показала, як відпочиває з чоловіком і дітьми в парку
  • Вона зняла, як страус атакував Бориса Джонсона

Поява трьох маленьких дітей і молодої дружини після 55 років додає фарб і енергії в життя британського державного діяча, політика і колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Разом із Керрі Саймондс та їхніми трьома спільними дітьми, Вілфредом, Ромі та Френком, він багато подорожує та активно відпочиває.

Наприклад, нещодавно третя дружина діяча у своєму блозі в Instagram показала кумедне відео з Джонсоном з їхнього чергового вояжу. Разом із малечею Борис і Керрі вирушили в зоологічний парк, де відвідувачі пересуваються на автомобілях, а тварини спокійно ходять, не обмежені вольєрами.

відео дня

Під час цієї прогулянки Джонсону довелося ближче познайомитися зі страусом - птах, помітивши машину, вирішив зазирнути у водійське вікно, а потім, недовго думаючи, клюнув діяча. Борис Джонсон трохи злякався, але 5-річний Вілфред, його старший син від Саймондс, лише залився дзвінким сміхом.

"Занадто смішно, щоб не поділитися цим", - підписала ролик Керрі.

Борис Джонсон
Борис Джонсон новини - Керрі Саймондс показала, як політика клюнув страус / instagram.com/carrielbjohnson

Повне відео на каналі STARS UA.

Борис і Керрі Джонсон (Саймондс) почали стосунки 2018 року, а навесні 2021 року пара одружилася. Політик і його третя дружина виховують трьох спільних дітей - п'ятирічного Вілфреда Лорі Ніколаса, трирічну Ромі Айріс Шарлотт і Френка Альфреда Одіссея, якому в липні 2025-го виповниться два роки.

Також у Бориса Джонсона є п'ятеро дітей від попередніх стосунків: четверо дітей від другого шлюбу - двоє доньок, Лара Леттіс Джонсон (нар. 1993) і Кассія Пічез Джонсон (нар. 1997), і двоє синів, Майло Артур Джонсон (нар. 1995) і Теодор Аполло Джонсон (нар. 1999), а також позашлюбна донька Стефані (нар. 2009).

Борис Джонсон, Керрі Саймондс
Борис Джонсон і Керрі Саймондс на відпочинку / instagram.com/carrielbjohnson
Керрі Саймондс із дітьми
Керрі Саймондс із Вілфредом, Ромі та Френком / instagram.com/carrielbjohnson

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні зіркові новини:

Раніше Главред розповідав, чому український актор Дмитро Ярошенко не повернувся в Україну. Після викриття від Ігоря Кондратюка артист вирішив озвучити свою позицію.

Також у Мережі з'явився рідкісний знімок Андрія Данилка. На фото артист зображений зовсім маленьким на руках його матері. Варто зазначити, що зараз Данилко дуже схожий на Світлану Іванівну.

Читайте також:

Хто такий Борис Джонсон

Александер Борис де Пфеффель Джонсон, більш відомий як Борис Джонсон, народився 19 червня 1964 року в Нью-Йорку, США.
Британський політичний і державний діяч.

Був мером Лондона і міністром закордонних справ Великої Британії в першому та другому кабінетах Терези Мей. Член Консервативної партії, був її лідером.

7 травня 2015 року обраний до Палати громад, а 9 червня 2023 року склав депутатські повноваження. Відомий як один із головних ідеологів виходу Великої Британії з Європейського союзу.

Джонсон був прем'єр-міністром Великої Британії з 24 липня 2019 року до 6 вересня 2022 року. Вважався ключовим союзником президента України Володимира Зеленського.

За твердженням лідера української партії "Слуга народу" Давида Арахамії, Джонсон зіграв вирішальну роль у призупиненні переговорів між російською та українською делегаціями у Стамбулі.

24 листопада 2023 року Арахамія заявив, що на переговорах, які відбувалися в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Борис Джонсон новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Коли в Україну прийде потепління: синоптикиня назвала точну дату

Коли в Україну прийде потепління: синоптикиня назвала точну дату

15:17Синоптик
Ціни на продукти в Україні злетять: Марчук розповів, скільки коштуватимуть популярні товари

Ціни на продукти в Україні злетять: Марчук розповів, скільки коштуватимуть популярні товари

14:40Інтерв'ю
"Реальні переговори будуть восени": експерт сказав, що Путін задумав зробити влітку

"Реальні переговори будуть восени": експерт сказав, що Путін задумав зробити влітку

13:25Україна
Реклама

Популярне

Більше
У 2025 році Україна може залишитися без популярного фрукта: у чому причина

У 2025 році Україна може залишитися без популярного фрукта: у чому причина

Потужний вітер, мороз та ожеледиця: які регіони засипатиме снігом

Потужний вітер, мороз та ожеледиця: які регіони засипатиме снігом

Карта Deep State онлайн за 7 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

3 знаки зодіаку, яким у квітні протегує ангел-охоронець

3 знаки зодіаку, яким у квітні протегує ангел-охоронець

Намело 30 см снігу і мороз -18: синоптики назвали регіони, де вдарять заморозки

Намело 30 см снігу і мороз -18: синоптики назвали регіони, де вдарять заморозки

Останні новини

15:44

Зелень залишатиметься свіжою місяцями - що потрібно зробити

15:42

Київ переплатив 1 мільярд гривень за охоронні послуги - депутат Вітренко

15:30

У Путіна нахабно заперечили удар по цивільних у Кривому РозіВідео

15:19

Навіщо 8 квітня притискатися до дерева: яке свято, прикмети

15:18

Як прибрати жовтий наліт в унітазі: простий, але дуже ефективний спосіб

Шапран: Тарифи Трампа - це спосіб тиску на переговорах з Китаєм та ЄвросоюзомШапран: Тарифи Трампа - це спосіб тиску на переговорах з Китаєм та Євросоюзом
15:17

Коли в Україну прийде потепління: синоптикиня назвала точну дату

15:12

На Бориса Джонсона напали на очах п'ятирічного сина - що трапилося

14:58

Деякі пенсіонери втратять понад 2000 гривень у 2025 році – деталі

14:40

Ціни на продукти в Україні злетять: Марчук розповів, скільки коштуватимуть популярні товариВідео

Реклама
14:35

Де серце серед фламінго: складна загадка для людей з високим IQ

14:17

Ціни стрімко полетіли вниз: популярні в Україні овочі стали дешевшими

14:11

В Україні змінили податок на нерухомість: скільки доведеться платити

13:59

Як захистити дерева від шкідників: які засоби використовувати

13:53

З України хочуть зробити "сталевого дикобраза": ЗМІ розкрили намір Європи

13:25

"Реальні переговори будуть восени": експерт сказав, що Путін задумав зробити влітку

13:18

Ціни б’ють всі рекорди: в Україні стрімко дорожчає важливий продукт

12:50

Куди сховався собака: знайдіть тварину в кімнаті за 5 секунд

12:46

Усього 15 хвилин і труби будуть чистими: як прочистити жирне засмічення в раковині

12:44

Сергій Дейнеко побував  у бойових підрозділах на сході України (відео)

12:34

Плями від чаю та кави зникнуть за 2 хв: досвідчена господиня поділилась засобом

Реклама
12:28

"Зраджує тебе": Настя Каменських приголомшила своєю заявою

12:28

Євробачення-2025: за місяць до конкурсу в України з'явився новий конкурент

12:20

Як врятувати квіти, які в’януть: простий садовий трюк реанімує рослину за 2 дні

12:18

В Україні назріває дефіцит популярного продукту: що буде з цінами

11:54

Іран привів армію в готовність на тлі погроз Трампа: що відомо про нову війну

11:50

"Пішла саме тому": куди пропала мовчунка Стоцька і як вона зараз живе

11:37

Трамп оголосив торговельну війну всім: аналітик назвав головну мету президента США

11:34

Українцям можуть нарахувати додаткові 4 000 гривень за світло: яка причина

11:34

Що посіяти у квітні на розсаду: список овочів і квітів

11:25

Українцям доведеться затягнути паски: скільки коштуватиме Великодній кошик 2025

11:02

Трамп поблажливий до Путіна: політолог назвав головний страх президента США

10:56

Китайський гороскоп на завтра 8 квітня: Зміям - лінь, Собакам - злість

10:53

Щомісячна доплата в 2000 гривень для педагогів: хто та де зможе її отримати

10:33

3 знаки зодіаку, на яких чекають доленосні зміни до 10 квітня

10:31

"Це принизливо": 80-річного актора "Гри в кальмара" засудили за домагання

10:30

Гороскоп на завтра 8 квітня: Терезам - велика сума грошей, Рибам - удача

10:26

Загадкові смерті, духи минулого і містичні ритуали: художниця Олеся Бондар розповіла, як створювали серіал "Злі духи" для телеканалу 2+2

10:12

Трамп здивував заявою про бомбардування України РосієюВідео

09:59

"Мамина копія": Андрій Данилко показався на рідкісному кадрі зі своєю мамою

09:50

Намело 30 см снігу і мороз -18: синоптики назвали регіони, де вдарять заморозкиВідео

Реклама
09:41

Еліксир для упиря: як російська наука варить безсмертя для КремляПогляд

09:40

Ринок валют "потрусило": експерти сказали, чи купувати долар і євро цього тижня

09:39

Яблука буде нікуди дівати: що налити під дерево навесні

09:28

Як прибрати запах часнику на руках: експерти порадили ефективний засіб

08:42

"Вони цього не роблять": Рютте сказав, що має зробити РФ для завершення війни

08:31

Карта Deep State онлайн за 7 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:14

"Можуть вправити мозок": українська співачка розповіла, що відбувається з Потапом

07:50

Темпи окупації знизилися в 5 разів: скільки територій РФ захопила з листопада

07:10

Оптична ілюзія для геніїв: за 5 секунд треба вгадати тварину на малюнку

06:49

Ситуація загострюється: ЗС РФ просунулися на трьох напрямках і тиснуть біля Лиману

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти