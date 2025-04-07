На Бориса Джонсона напали на очах п'ятирічного сина - що трапилося

Короткий зміст:
- Керрі Джонсон показала, як відпочиває з чоловіком і дітьми в парку
- Вона зняла, як страус атакував Бориса Джонсона
Поява трьох маленьких дітей і молодої дружини після 55 років додає фарб і енергії в життя британського державного діяча, політика і колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Разом із Керрі Саймондс та їхніми трьома спільними дітьми, Вілфредом, Ромі та Френком, він багато подорожує та активно відпочиває.
Наприклад, нещодавно третя дружина діяча у своєму блозі в Instagram показала кумедне відео з Джонсоном з їхнього чергового вояжу. Разом із малечею Борис і Керрі вирушили в зоологічний парк, де відвідувачі пересуваються на автомобілях, а тварини спокійно ходять, не обмежені вольєрами.
Під час цієї прогулянки Джонсону довелося ближче познайомитися зі страусом - птах, помітивши машину, вирішив зазирнути у водійське вікно, а потім, недовго думаючи, клюнув діяча. Борис Джонсон трохи злякався, але 5-річний Вілфред, його старший син від Саймондс, лише залився дзвінким сміхом.
"Занадто смішно, щоб не поділитися цим", - підписала ролик Керрі.
Повне відео на каналі STARS UA.
Борис і Керрі Джонсон (Саймондс) почали стосунки 2018 року, а навесні 2021 року пара одружилася. Політик і його третя дружина виховують трьох спільних дітей - п'ятирічного Вілфреда Лорі Ніколаса, трирічну Ромі Айріс Шарлотт і Френка Альфреда Одіссея, якому в липні 2025-го виповниться два роки.
Також у Бориса Джонсона є п'ятеро дітей від попередніх стосунків: четверо дітей від другого шлюбу - двоє доньок, Лара Леттіс Джонсон (нар. 1993) і Кассія Пічез Джонсон (нар. 1997), і двоє синів, Майло Артур Джонсон (нар. 1995) і Теодор Аполло Джонсон (нар. 1999), а також позашлюбна донька Стефані (нар. 2009).
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Хто такий Борис Джонсон
Александер Борис де Пфеффель Джонсон, більш відомий як Борис Джонсон, народився 19 червня 1964 року в Нью-Йорку, США.
Британський політичний і державний діяч.
Був мером Лондона і міністром закордонних справ Великої Британії в першому та другому кабінетах Терези Мей. Член Консервативної партії, був її лідером.
7 травня 2015 року обраний до Палати громад, а 9 червня 2023 року склав депутатські повноваження. Відомий як один із головних ідеологів виходу Великої Британії з Європейського союзу.
Джонсон був прем'єр-міністром Великої Британії з 24 липня 2019 року до 6 вересня 2022 року. Вважався ключовим союзником президента України Володимира Зеленського.
За твердженням лідера української партії "Слуга народу" Давида Арахамії, Джонсон зіграв вирішальну роль у призупиненні переговорів між російською та українською делегаціями у Стамбулі.
24 листопада 2023 року Арахамія заявив, що на переговорах, які відбувалися в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати".
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