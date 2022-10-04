"Брудні люди, повії": російський актор образив Пугачову і Галкіна після заяви про рабів

Сергій Никоненко накинувся на Примадонну і її чоловіка, поливаючи їх лайливими словами, якими в пристойному суспільстві не розкидаються.
Після дотепної реакції Алли Пугачової на тих, хто почав відкрито висловлювати до неї та її сім'ї ворожість, на Примадонну і Максима Галкіна вилилася нова порція бруду від тих, хто раніше називав себе з друзями і колегами.
Отруєний рашистською пропагандою російський бомонд не може пробачити співачці і коміку, які навіть заради Батьківщини не готові йти на угоду з совістю, вільнодумства.
Радянський і російський актор Сергій Никоненко (Каменська, Загибель імперії) і зовсім опустився до образ, за які на нього можуть подати до суду. В росЗМІ він назвав Пугачову і Галкіна повіями, брудними людьми другого сорту.
"Вона (Алла Пугачова - прим. редактора) весь час піариться і на цьому піарі робить якісь капітали напевно. Вони всі продажні. Хлопчисько, якого вона пригріла, – теж повія. Для них понять "Батьківщина" і "Вітчизна" не існує. Де платять, там у них і Батьківщина. Для мене вони брудні люди - що Алла, що її хлопчисько-засранець", - грубо вилаявся Никоненко.
Раніше стало відомо що російський артист Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.
Радник офісу президента Олексій Арестович висловив підтримку і захоплення Примадонною в її бажанні бути визнаною іноагентом в РФ слідом за її чоловіком, Максимом Галкіним, який дотримується антивоєнних поглядів.
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