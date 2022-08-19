Після тривожних чуток про здоров'я Заворотнюк її дочка почала роздавати одяг з дому чужим людям

Анастасія Заворотнюк та її донька Анна / УНІАН і instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Шанувальники зірки ситкому "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк б'ють тривогу через повідомлення про те, що стало гірше. У тому числі, і через нове повідомлення її дочки, 26-річної Анни.

Фанати дуже стривожилися після того, як дівчина розповіла ‒ мовляв, вона почала роздавати одяг з дому бабусі або чужим людям.

"Щось віддаю, щось продаю. Ну, а все найкрасивіше йде бабусі. Вона у мене модниця", - заявила Анна. А на питання - чому не мамі - дівчина відповіла ухильно-мовляв, тій зараз не до нарядів.

Така заява Анни змусили шанувальників ще більш старанно молитися про здоров'я її мами.

Більш того, як пишуть російські ЗМІ, нібито чоловік Заворотнюк, фігурист Петро Чернишов поставив всі справи на паузу, щоб провести час з дружиною, яка доживає останні дні.

Нагадаємо, нещодавно росСМИ, з посиланням на якогось журналіста, поширили новину про те, що експериментальна терапія перестала діяти на Заворотнюк, а значить вона приречена.

За словами журналіста, близькі актриси в паніці через цю новину. Вони продовжують вірити в її зцілення, і не готові прощатися з нею так швидко.

До того журналіст Олексій Єрьомін з посиланням на своє джерело в сім'ї артистки заявив, що російська актриса Анастасія Заворотнюк знаходиться в критичному стані.

За словами інсайдера, знайомого з ситуацією в сім'ї, стан Анастасії оцінюється лікарями як критичний. Шанси на одужання постійно зменшуються.

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