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Експериментальне лікування не допомагає: росЗМІ знову "ховають" Анастасію Заворотнюк

2 серпня 2022, 17:13

Ряд тривожних збігів свідчить про погіршення стану акторки.

Анастасія Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк перестала реагувати на лікування - росЗМІ / instagram.com/a_zavorotnyuk

Російська акторка Анастасія Заворотнюк, зірка серіалу Моя прекрасна няня, вже три роки бореться з онкологією. Захворювання вразило мозок артистки, яка останнім часом отримує альтернативне лікування, розроблене спеціально для неї.

Нещодавно росЗМІ, з посиланням на одного з журналістів, поширили новину про те, що експериментальна терапія перестала діяти на Заворотнюк, а значить вона приречена.

За словами журналіста, близькі акторки в паніці через цю новину. Вони продовжують вірити в її зцілення, і не готові прощатися з нею так швидко.

На підтвердження теорії про погіршення "няні Вікі" також наводять той факт, що її чоловік, фігурист Петро Чернишов, вперше за свою кар'єру відмовився від великих гастролей. У цьому бачать зловісну ознака того, що чоловік боїться надовго залишати дружину, чий стан швидко погіршується.

Раніше своїм досвідом подолання важкої хвороби поділилася Українська продюсерка Олена Мозгова. Вона зізналася, що через нестерпний біль ще рік тому замислювалася про самогубство.

Також відомий австралійський актор Х'ю Джекман налякав шанувальників своїм виснаженим зовнішнім виглядом. Артист хворіє базаліомою, однією з різновидів раку шкіри.

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