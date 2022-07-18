Після місячного мовчання, Дмитро Дікусар, який служить в ЗСУ, вийшов на зв'язок: "Щоб ви знали"

Фанати вже почали бити на сполох через довгу відсутність танцюриста.
Український танцюрист і хореограф Дмитро Дікусар записався до лав ЗСУ і несе службу з перших днів повноцінної війни в Україні. З тих пір артист рідко з'являється в соціальних мережах, хоча до цього досить активно вів блог в Instagram.
З моменту його останнього посту пройшло більше місяця. Зараз на його сторінці в Facebook з'явилося фото, на якому танцюрист стоїть в повний зріст з широко розведеними руками.
Дікусар, одягнений у військову форму, позує на тлі дикої української природи. Руками він імітує широкі обійми.
"Так сильно я хочу вас всіх обійняти, кращі на світі люди! P.S. Більшість вмотивована не ненавістю до ворога, а саме любов’ю до своїх людей. Щоб ви знали… Тримайтесь!!!" - підписав фото він.
Шанувальники, які вже почали переживати за долю Дмитра через його довге "мовчання", були раді побачити цей знімок, повний теплоти і впевненості в швидкій перемозі.
У коментарях всі зійшлися в одній думці - бажають хореографу янгола-охоронця і бойової удачі:
"Бережи себе! Низький уклін та Божого благословення".
"І ми хочемо тебе обійняти, Дімочка! Молимося за тебе і за всіх хто з тобою поруч! Залишайтеся живими! Будь ласка!"
"Янгола-охоронця тобі!!!!"
"Діма! Хай всі янголи оберігають тебе!"
"Тільки так! Любов нас тримає на цьому світі".
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