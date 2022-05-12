Ірина Білик розповіла, що думає про колишнього чоловіка, який пішов у ЗСУ: "Коли дізналася, плакала"

Білик розповіла, що думає про Дікусара, який зараз у ЗСУ / Колаж

Українська співачка, Народна артистка України та поетеса-пісняр Ірина Білик в інтерв'ю для Зіркового шляху розповіла, як війна змусила її переоцінити своє життя, і як вона відреагувала на новину про те, що її колишній чоловік пішов на фронт.

Відповідаючи на питання, як змінилися її погляди з приходом війни, артистка зазначила, що лише зміцнилася в своїх переконаннях: сім'я - це її порятунок, колеги по сцені - не тільки талановиті, а й прекрасні люди.

У контексті цього Білик згадала, що відчувала, коли дізналася, що її четвертий чоловік - український танцюрист і хореограф Дмитро Дікусар, з перших днів війни пішов служити в ЗСУ.

"З найкращого боку подивилася на своїх колег. Тому що коли дізналася, що Діма Дікусар, це такий тендітний хлопець, душевний (ви знаєте, я знаю Діму близько) пішов на фронт... Я заплакала. Я думала: "Як він з автоматом буде?" Відразу мамі Діми подзвонила. Ми з нею на зв'язку. Це для мене справжні герої - наші чоловіки, музиканти, волонтери", - ділиться співачка.

Ірина Білик і Дмитро Дікусар познайомилися на шоу Танці з зірками, і були одружені три роки - з 2007 по 2010 рік. Подружжя розлучилося в хороших відносинах.

З початком повномасштабного військового вторгнення рф в Україну, Дмитро Дікусар сам відправився у військкомат і записався до лав ЗСУ, де несе зараз службу.

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