УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Ірина Білик розповіла, що думає про колишнього чоловіка, який пішов у ЗСУ: "Коли дізналася, плакала"

12 травня 2022, 20:00

Вже 27 лютого Дмитро Дікусар прибув до військкомату і був зарахований в солдати.

false
Білик розповіла, що думає про Дікусара, який зараз у ЗСУ / Колаж

Українська співачка, Народна артистка України та поетеса-пісняр Ірина Білик в інтерв'ю для Зіркового шляху розповіла, як війна змусила її переоцінити своє життя, і як вона відреагувала на новину про те, що її колишній чоловік пішов на фронт.

Відповідаючи на питання, як змінилися її погляди з приходом війни, артистка зазначила, що лише зміцнилася в своїх переконаннях: сім'я - це її порятунок, колеги по сцені - не тільки талановиті, а й прекрасні люди.

У контексті цього Білик згадала, що відчувала, коли дізналася, що її четвертий чоловік - український танцюрист і хореограф Дмитро Дікусар, з перших днів війни пішов служити в ЗСУ.

"З найкращого боку подивилася на своїх колег. Тому що коли дізналася, що Діма Дікусар, це такий тендітний хлопець, душевний (ви знаєте, я знаю Діму близько) пішов на фронт... Я заплакала. Я думала: "Як він з автоматом буде?" Відразу мамі Діми подзвонила. Ми з нею на зв'язку. Це для мене справжні герої - наші чоловіки, музиканти, волонтери", - ділиться співачка.

Ірина Білик і Дмитро Дікусар познайомилися на шоу Танці з зірками, і були одружені три роки - з 2007 по 2010 рік. Подружжя розлучилося в хороших відносинах.

З початком повномасштабного військового вторгнення рф в Україну, Дмитро Дікусар сам відправився у військкомат і записався до лав ЗСУ, де несе зараз службу.

читайте такожКароль катком пройшлася по рашисту Лепсу: "ти будеш їжею для черв'яків"

Раніше доктор Комаровський розповів, чому чекає смерті Путіна, і яку незвичайну пропозицію йому зробив Дмитро Гордон.

Інші новини:

viber
Ірина Білик війна в Україні шоу-бізнес Дмитро Дікусар новини шоу бізнесу війна Росії та України
Реклама
Популярне
Гроші ллються рікою: двом знакам зодіаку потужно підфартить з фінансами в травні 2022Гроші ллються рікою: двом знакам зодіаку потужно підфартить з фінансами в травні 2022 Гороскоп на сьогодні, 10 травня 2022: Левам – щасливі зміни, Козерогам – вороги, Водоліям - везінняГороскоп на сьогодні, 10 травня 2022: Левам – щасливі зміни, Козерогам – вороги, Водоліям - везіння Гороскоп на завтра, 13 травня 2022: Терезам - плітки, Рибам - довгоочікувана пропозиціяГороскоп на завтра, 13 травня 2022: Терезам - плітки, Рибам - довгоочікувана пропозиція Як дівчинка: 74-річна Ніна Матвієнко вийшла на сцену в Німеччині в прозорій сукніЯк дівчинка: 74-річна Ніна Матвієнко вийшла на сцену в Німеччині в прозорій сукні Кредитні канікули: яким чином каратимуть боржників після війниКредитні канікули: яким чином каратимуть боржників після війни
Підтримайте Главред

Останні новини

20:41

У Бучі російські окупанти залишили моторошний "подарунок" дитині

20:15

ЗСУ підбили біля Зміїного новітнє судно флоту РФ Всеволод БобровВідео

20:04

Прикмети на 14 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:00

Ірина Білик розповіла, що думає про колишнього чоловіка, який пішов у ЗСУ: "Коли дізналася, плакала"

19:49

Російські війська завдали потужного ракетного удару по ХортиціВідео

Реклама
19:24

Рада ООН з прав людини схвалила резолюцію щодо злочинів РосіїВідео

19:24

На зло окупантам: на вулицях Херсона з'являються прапори УкраїниФотоВідео

19:23

Братські могили навколо Маріуполя продовжують зростати: нові свідчення злочинів росіян

19:21

Істерика Росії: чи здатен Путін розв'язати відкриту війну з НАТОПогляд

19:12

Євробачення 2022: онлайн-трансляція другого півфіналуВідео

19:07

Анормальна спека і смерчі: синоптики розповіли, яким буде червень в УкраїніВідео

18:58

Катерина Осадча стала співведучою Сніданку з 1+1 та розповіла про долю Світського життя після війниВідео

18:57

"СБУ збирає тіла жінок та дітей для імітації авіанальоту": Росія поширює жахливі фейки

18:41

Заборона РПЦ в Україні: в Онуфрія заговорили про "беззаконня на релігійному ґрунті"Відео

18:39

Це неймовірно красиво: переможець Євробачення-2009 зіграв пісню Kalush Orchestra на скрипціВідео

18:25

Росія 13 травня відрубає постачання газу до Фінляндії - ЗМІ

18:00

Ведемо переговори про евакуацію 38 тяжкопоранених солдатів з "Азовсталі" - ВерещукВідео

17:57

Нові "прильоти" по Полтавщині: РФ завдала потужного ракетного ударуВідео

17:54

Залучите багато грошей і удачу: астрологи назвали вдалі і небезпечні дні для кожного знака зодіакуВідео

17:53

FootballHub розповів історію українського футболіста Костянтина Яцика

Реклама
17:47

Тисячі тонн викраденого українського зерна помітили у Сирії: фото з супутника

17:39

Відчай "меблів" Путіна, або Навіщо Медведєв знову загрожує світу ядерною дубиноюПогляд

17:35

Ворог перекидає резерви та готує штурм: рашисти планують захоплення ХерсонщиниВідео

17:31

Дефіцит бензину в Україні: у Кабміні розповіли, як зміняться ціни на паливо

17:15

Відбудова житла: в ОП показали, як зводять новий дім для сім'ї загиблого військового

17:13

Євген Клопотенко вперше розповів про новий роман: "Твоє серце зайняте на все життя"

17:11

29 травня заплановано відновлення руху через міст у Стоянці-Тимошенко

17:08

"Каратель" з небес в дії: український дрон Punisher знищив базу армії РФ з арсеналом ракетВідео

16:57

Маріуполь готуються приєднати до РФ: з'явилася дата "референдуму"Відео

16:46

В'ятрович детально пояснив, в якій безодні минулого скоро опиняться росіяни

16:42

Марки з Зеленським по 500 злотих за штуку вже розкупили: чому вони такі цінніФото

16:41

"Для мене Україна – не іноземна держава": Розенбаум висловився про війну в Україні

16:30

Путін "завис" у Сочі на дні народження Кабаєвої: ЗМІ розкрили деталіВідео

16:26

Фонд ПЦУ залучив 20 мільйонів гривень для будівництва житла на Київщині

16:19

Вперше в історії Євробачення: букмекери назвали "точного" переможця і оцінили шанси УкраїниВідео

16:10

Єдина п'ятниця 13 в 2022 році: астрологи розповіли, якої чекати небезпекиВідео

16:08

Собчак показала гігантську терасу нового особняка

16:04

Армія України звільнить Крим і Донбас: Жданов назвав терміни й умови потужного контрнаступуВідео

15:53

ЗСУ виходять на держкордон на Харківщині: РФ готує штурм на трьох напрямкахВідео

15:53

Нідерланди передають Україні нову партію потужних гаубиць Panzerhaubitze 2000Відео

Реклама
15:48

Як правильно нарізати картоплю соломкою і приготувати фрі вдома: секрети для досвідчених господинь

15:33

Євробачення-2022: Кондратюк дав несподіваний прогноз для Kalush OrchestraВідео

15:27

Окупанти відмовляються йти в "м'ясорубку": командування РФ влаштувало пекло рашистам-бунтівникамВідео

15:24

"Плювок у бік Росії": Сосєдов назвав вчинок Кіркорова "аморальним"

15:22

Марні спроби примирити жертву та вбивцю: чому росіяни вже зараз мають спокутувати свою провинуПогляд

15:15

Окупанти призначили губернатором Запорізької області екснардепа від ОПЗЖ: що про нього відомоВідео

15:06

Прикмети на п'ятницю 13 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14:54

В ОП розповіли про переговори щодо нової евакуації: кого можуть вивезти з АзовсталіВідео

14:30

У Медведєва "пригоріло" від ленд-лізу для України - погрожує світу ядерною війною

14:25

Влаштували "феєрверки": ЗСУ показали, як вони майстерно розтрощили позиції ворогаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти