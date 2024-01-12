Час висловити свою позицію: росіяни верещать через фото Лорак з українськими військовими

Росіяни вимагають, щоб Лорак визначилася зі своєю позицією і висловила її публічно.

https://glavred.net/stars/pora-vyskazat-svoyu-poziciyu-rossiyane-vizzhat-iz-za-foto-lorak-s-ukrainskimi-voennymi-10532726.html Посилання скопійоване

Ані Лорак, схоже, таки скоро доведеться говорити / Колаж Главред, фото Instagram / anilorak

У країні на болотах - терористичній Росії, знову істерична вакханалія через співачку-зрадницю, українку Ані Лорак.

За інформацією пропагандистського Телеграм-каналу "Хуже и не скажешь", у мережі спливло фото запроданки Лорак, на якому та допомагає українським військовим у 2014 році. "Директор одного з українських піар-агентств стверджує, що артистка приїжджала в госпіталь до українських військових на Донбасі", - пишуть пропагандисти.

Чи варто говорити, що недалекі росіяни почали коментувати цей пост і сильно ображатися на владу за те, що та ніяк не заборонить концерти українки.

відео дня

Більш того, багато хто вимагає скасовувати концерти Лорак, позбавити її документів на перебування в Росії, а також депортувати з терористичної Росії.

Росіяни істерять через Ані Лорак / скріншот Телеграм "​​​​Хуже и не скажешь"

Росіяни істерять через Ані Лорак / скріншот Телеграм-канал "​​​​Хуже и не скажешь"

Росіяни істерять через Ані Лорак / скріншот Телеграм-канал "​​​​Хуже и не скажешь"

Росіяни істерять через Ані Лорак / скріншот Телеграм-канал ​​​​"Хуже и не скажешь"

Колись Ані Лорак підтримувала українських захисників / Телеграм-канал "



​​​​Хуже и не скажешь"

Колись Ані Лорак підтримувала українських захисників / Телеграм-канал "​​​​Хуже и не скажешь"

Колись Ані Лорак підтримувала українських захисників / Телеграм-канал "​​​​Хуже и не скажешь"

До речі, телеграм-канал також публікує інформацію про те, що незважаючи на те, що Лорак не купує танки і снаряди, вона "купує медичне обладнання, ліки на дуже великі суми, зароблені в тому числі і на московських концертах, тобто на гроші російського глядача".

Нагадаємо, раніше на своїй сторінці на YouTube дочка Ані Лорак Софія вирішила показати, як вона ходить по магазинах зі своєю мамою, готуючись до свят в Москві, яка обстрілює мирні українські міста.

Раньше Ані Лорак опублікувала ганебне фото співака-путініста Філіпа Кіркорова, який доводиться хрещеним її дочки. Артистка підретушувала себе, а кума "обділила", і показала, як він виглядає насправді.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.