Популярний український комік іде до ЗСУ

Український комік і співзасновник гумористичного шоу "Леви на джипі" Андрій Лузан повідомив про свій намір поповнити лави ЗСУ. Артист уже визначився з датою, коли має намір мобілізуватися.
Про це повідомляє Telegram-канал Ліга сміху та гумор в Україні з посиланням на прямий ефір Лузана. Там комік повідомив, що готується до важливого кроку.
"Якщо чесно, закритий акаунт – єдине місце, де я казав про те, що мобілізуюся 6 липня. Я поїхав у тур, щоб просто, перед тим як мобілізуватися, кайфонути від України", - каже артист.
Варто зазначити, що раніше Андрій Лузан зізнавався, що мобілізаційні заходи, яких вживають в Україні під час повномашстабної війни, його вибивають із колії. Однак з часом артисту вдалося прийняти нову реальність.
Дивіться відео коментаря Андрія Лузана про свою мобілізацію:
Хто такий Андрій Лузан?
Андрій Лузан - український комік, актор і ведучий. Учасник гумористичного шоу "Ліга Сміху" та співзасновник проєкту "Леви на джипі". Активно займається волонтерством на користь ЗСУ.
Українські зірки шоу-бізнес - останні новини:
Раніше Марія Яремчук спростувала "батьківство" Олександра Пономарьова - артистам упродовж кількох років приписували роман, тож поява в Марії первістка спричинила в шанувальників ажіотаж.
Також зірка Сніданку з 1+1 Неля Шовкопляс висловилася про майбутнє Олега Винника і Влада Ями в Україні. Як відомо, артисти покинули країну на початку повномасштабної війни.
Читайте також:
- Чекайте, "Бріджертони": Павло Зібров в образі лорда підкорив Мережу
- Jerry Heil і alyona alyona назвали, хто б міг представити Україну на Євробаченні
- "Виходить, ти брехала": російський актор "наїхав" на Софію Ротару
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред