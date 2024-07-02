Популярний український комік іде до ЗСУ

Андрій Лузан уже озвучив дату, коли планує мобілізуватися.

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Андрій Лузан новини - Андрій Лузан йде служити в ЗСУ / колаж: Главред, фото: instagram.com/luzannnn

Український комік і співзасновник гумористичного шоу "Леви на джипі" Андрій Лузан повідомив про свій намір поповнити лави ЗСУ. Артист уже визначився з датою, коли має намір мобілізуватися.

Про це повідомляє Telegram-канал Ліга сміху та гумор в Україні з посиланням на прямий ефір Лузана. Там комік повідомив, що готується до важливого кроку.

"Якщо чесно, закритий акаунт – єдине місце, де я казав про те, що мобілізуюся 6 липня. Я поїхав у тур, щоб просто, перед тим як мобілізуватися, кайфонути від України", - каже артист.

Варто зазначити, що раніше Андрій Лузан зізнавався, що мобілізаційні заходи, яких вживають в Україні під час повномашстабної війни, його вибивають із колії. Однак з часом артисту вдалося прийняти нову реальність.

Дивіться відео коментаря Андрія Лузана про свою мобілізацію:

Хто такий Андрій Лузан? Андрій Лузан - український комік, актор і ведучий. Учасник гумористичного шоу "Ліга Сміху" та співзасновник проєкту "Леви на джипі". Активно займається волонтерством на користь ЗСУ.

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