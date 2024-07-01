Як відрізала: Марія Яремчук спростувала "батьківство" Олександра Пономарьова

Українська співачка Марія Яремчук у 2018 році покинула сцену на піку музичної кар'єри. Відтоді артистка з'являється в інформаційному просторі вкрай рідко, проте інтерес суспільства до її персони не згасає.
Наприклад, на початку травня стало відомо, що артистка чекає на дитину. Тоді в пресі з'явилися припущення, що її батьком може бути український співак Олександр Пономарьов - раніше йому приписували непідтверджений роман із Яремчук.
Пізніше стало відомо, що у Марії з'явився син. Дитину та її батька зірка продовжила приховувати. Через якийсь час вагітність і появу дитини у Яремчук, а також причетність до цього Пономарьова, прокоментував зведений брат співачки.
Усі ці чутки призвели до того, що Марія Яремчук вирішила порушити мовчання і поставити крапку в плітках про неї та її малюка. Так співачка заперечує, що батьком її первістка є Олександр Пономарьов. "Завдяки ствердним заголовкам навіть сусіди тепер нежартівливо питають: "А де Саша, це правда?" Аж незручно перед жінкою Саші, що вже говорити про те, як це читати батькові мого сина!" - написала обурена артистка у своєму блозі в Instagram.
Також Марія Яремчук підкреслила, що не підтримує зв'язок з братом, тому не вважає його коментарі про її особисте життя доречними.
Хто така Марія Яремчук?
Марія Яремчук - українська співачка, представниця України та фіналістка пісенного конкурсу "Євробачення 2014", де посіла 6 місце, фіналістка телепроекту "Голос країни". У 2012 році представила Україну на конкурсі молодих виконавців "Нова хвиля-2012" у Росії, де посіла 3-тє місце.
Дочка українського співака, народного артиста України Назарія Яремчука. У 2023 році Марія Яремчук, як запрошена гостя, виступила на Євробаченні в Ліверпулі.
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