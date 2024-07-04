Популярна українська акторка втратила слух - що сталося

Анастасія Цимбалару зізналася, за яких обставин вона оглухла.

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Анастасія Цимбалару новини - Цимбалару розповіла, як втратила слух / колаж: Главред, фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Українська акторка, зірка серіалу "Жіночий лікар", Анастасія Цимбалару зізналася, що вже понад місяць страждає від раптової втрати слуху. Для молодої артистки це стало справжнім психологічним і фізичним випробуванням.

У своєму блозі в Instagram вона зізналася, що одного ранку вона прокинулася з усвідомленням, що не чує на одне вухо, а друге стало практично глухим. "Я просто оглухла, абсолютно нічого не чула лівим вухом. З правим – ситуація була трохи кращою. Було відчуття, ніби я перебуваю під водою. Був високий тиск у вухах. Я не могла ідентифікувати, звідки доносяться звуки, про що зі мною розмовляють люди й не чула навіть саму себе", - поділилася Цимбалару.

Пізніше до глухоти додався постійний шум і дзвін у вухах - зовнішній світ залишався для неї мовчазним, тоді як у голові в акторки була жахлива какофонія звуків. Це сильно вибивало її з колії.

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"Весь цей стан доводив мене до божевілля. Я не могла нормально жити, пересуватися вулицею, говорити телефоном. Так у 30 років я зрозуміла, що майже оглухла", - каже Анастасія Цимбалару.

Пізніше артистка дізналася, що хворіла на гайморит, який протікав безсимптомно, проте дав ускладнення на вуха. Наразі вона проходить лікування і працює над відновленням слуху.

Анастасія Цимбалару новини - Цимбалару розповіла, як втратила слух / instagram.com/nastya_tsymbalaru

Хто така Анастасія Цимбалару? Анастасія Цимбалару - українська акторка кіно і театру. Відома ролями в серіалах "Жіночий лікар.Нове життя" і "Папік". Під час повномасштабної війни в Україні проводить акторські аукціони, стала ідейною натхненницею громадянської благодійної платформи ActLots, яка збирає кошти на потреби ЗСУ.

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